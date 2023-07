Conducir con calor: 5 consejos que te salvarán

El calor es el principal enemigo de los automovilistas que empiezan a conducir: aquí te explicamos cómo combatirlo y los remedios para neutralizarlo.

Con la llegada del verano y las temperaturas más cálidas, un automóvil se convierte en el vehículo perfecto para recoger y partir, dejando atrás la confusión del tráfico y las preocupaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, el verano también trae consigo El calor, el principal enemigo de los viajes en coche; De hecho, la temperatura de un coche bajo el sol puede ser 15 o 20 grados más alta que en el exterior.

Esto significa que si la temperatura exterior es de 30 grados, la temperatura percibida dentro del habitáculo podría rozar los 50 grados; Una situación decididamente insostenible que también puede tener graves efectos sobre la capacidad de conducción, y que se pone a prueba por el calor sofocante. Pero afortunadamente, hay varios de ellos. Trucos a utilizar para combatir el calor en el volante, tal vez sin el uso excesivo de condicionamiento. Aquí están los más efectivos y útiles para poner en práctica.

Cómo combatir el calor en tu coche

Es posible combatir el calor mientras se conduce. Sin embargo, en muchos casos, puede intentar hacer frente al calor del verano incluso antes de encender su automóvil; De hecho, uno de los consejos más útiles Estacionar en la sombra – Obviamente cuando sea posible – tratando de no subir demasiado la temperatura en el coche. Es muy útil para evitar no poder tocar el volante por sobrecalentamiento mientras se conduce con la «yema de los dedos». Use una cortina reflectante enrollable para proteger el tablero, el panel de instrumentos y la molduraLas partes más calientes de un automóvil estacionado están al sol.

Para ayudar a que el habitáculo no se sobrecaliente, también existen láminas opacas para las ventanillas y la luneta trasera que mantienen el habitáculo un poco más fresco mientras que, si es seguro, el consejo es mantener la ventanilla abierta una pulgada, para que circule, aunque sea mínimamente. – el aire del interior del coche asegurando así su reciclaje.

Antes de subirse a un auto caliente, lo primero que debe hacer es Abra todas las puertas de par en par y deje que el aire circule durante al menos dos minutos.. Es mejor no abrirlos todos al mismo tiempo, para crear una especie de borrador. A continuación, se debe encender el aire acondicionado del automóvil a la temperatura más baja, y luego, una vez transcurrido el tiempo necesario, se puede apagar el ventilador y finalmente encenderlo. Durante los primeros minutos de manejo, es una buena idea mantener todas las ventanas cerradas para que salga todo el aire caliente. Cuando la temperatura interior parece haber regresado a un nivel más bajo que la temperatura exterior, puede cerrar las ventanas y continuar con la operación normal del sistema de control de clima.