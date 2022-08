«Sobre Rusia, Meloni no logró imponerse a Lega y Forza Italia» – Corriere.it

De Claudio Poza

Ministro de Relaciones Exteriores después de Urso (Copasir) No a la Comisión de Investigación de las Relaciones entre Caruccio y el Kremlin: el líder de la FdI del Atlántico en palabras. Propuesta contra facturas exorbitantes: «Decreto del Estado para pagar el 80% de las sumas a las empresas»

El ministro Di Maio, presidente de Copasir Urso, senador de la FdI, responde con un rotundo «no» a su solicitud de formar una comisión de investigación sobre las relaciones entre la universidad y Moscú. ¿Es esta una respuesta institucional o cree que pesa un factor político? “Esta es realmente la línea de Giorgia Meloni. Es otra señal de que Berlusconi y Salvini son dueños acción de oro política exterior de centro-derecha. Esto significa que Meloni no podrá luchar por el techo en el precio del gas. Solicito una comisión de investigación, porque hay más sombras que luces en las relaciones entre el mundo político y financiero ruso y algunos líderes italianos. Solo Berlusconi y Salvini se oponen al tope del precio del gas, mientras que en unos pocos meses las empresas italianas han pagado sus facturas de tres años. La cabeza de la Hermandad en Italia debería imponerse, reclamando una línea atlántica, pero no lo hace porque está autorizada por sus aliados en este asunto”.

¿Qué aspectos en particular se deben investigar? Ante todo: Resolución M5S sobre armas para Ucrania ¿Fue un intento de desbaratar el gobierno de Draghi? ¿Fue un movimiento ligado a la voluntad del partido o presión externa? Además: es necesario aclarar la solicitud de Salvini de pagarle en rublos el viaje a Moscú. El acuerdo entre Rusia Unida y la Liga debe aclararse entonces. Entonces tal vez no salga nada, pero debería brillar una luz”.

Sin embargo, cuando estabas en el gobierno con la Liga y las relaciones entre Salvini y el Kremlin comenzaron a surgir, incluido el asunto Savoy, no tuviste tal reacción…



«Porque no estábamos en un momento histórico tan dramático. Rusia no mató a decenas de miles de civiles. En ese momento dije que Salvini debería ir al Parlamento para aclarar. Hoy es un juego completamente diferente».