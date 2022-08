Paneles solares gratuitos en tejados y comercios para evitar facturas caras

A cuatro meses de emitido el decreto, en abril se inició el proceso de comités libres con las medidas tomadas por el gobierno para combatir Querida Energía. Ahora también está el último sello esperado por el Ministerio de Transformación Ambiental, el decreto ejecutivo publicado recientemente que le permitirá instalar con una simple firma y algunos datos de inicio para ser enviados a su administrador de red en un formulario descargado en línea. Paneles solares En el techo de la casa o en persianas o naves industriales.

Facturación, premios sociales con descuentos: así funcionan y a quién tienen derecho

No más meses de espera o incluso años previstos anteriormente para plantas de más de 50 kW de potencia. Para impulsar la «autoproducción», el gobierno cortó las licencias y los permisos incluso para las fábricas más grandes. Solo los edificios prohibidos permanecen afuera. Doble resultado: ayudar a las familias comerciales a reducir sus facturas, pasando de una intervención «similar al mantenimiento regular», un poco más que pintar una casa, pero también acercando el objetivo de energía renovable a 2030 (85 gigavatios).

pasos

De hecho, hay tres pasos estipulados en el Decreto Mite: 1) enviar el formulario del solicitante al administrador de la red; 2) el administrador verifica la compatibilidad de la aplicación; 3) Puesta en marcha automática del proceso de entrega por parte del operador en caso de resultado positivo de la prueba.

Por supuesto, un gran sistema fotovoltaico es una inversión importante, pero según algunas cuentas, aún implica una fuerte reducción del 30% en el costo de la factura, hasta cero o casi cero, una vez que se amortiza el costo. Sin considerar las posibilidades de ceder la energía no utilizada a GSE, complementando la prima anual asegurada.

Extensión

Esta novedad es revolucionaria para el ministro de Transformación Ambiental, Roberto Cingolani, porque la medida ultrarrápida se extiende a plantas con una capacidad de hasta cuatro veces lo permitido hasta ahora. «Quienes viven en una casa quieren poner placas fotovoltaicas en el techo, hasta 200 kW y no piden incentivos, y no tienen que pedir permisos a no ser que estén en un edificio catalogado. Lo mismo ocurre con las empresas que construyen fábricas en los techos de los almacenes”, anunció la ministra en lo que se puede definir como el verdadero punto de inflexión, o la madre de toda la liberalización iniciada hasta ahora en el sector de las energías renovables. Sin embargo, hay que decir que recortar la burocracia por sí solo no será suficiente para hacer despegar el sector. La demanda de sistemas fotovoltaicos ha registrado un fuerte auge y el mercado tiene que lidiar con las dificultades en el suministro de materias primas. Pero el potencial del proceso es enorme si se miran las estimaciones.



Estimados

Según las previsiones preliminares realizadas por GSE en abril, al menos 12 millones de caps se verán afectados. Por otro lado, según el último informe de Snpa, el Sistema Nacional de Protección Ambiental “asumiendo techos planos y la necesidad de 10,3 metros cuadrados por kilovatio instalado, se podría instalar una capacidad estimada que oscila entre 73 y 96 gigavatios en edificios existentes”. Pero asumiendo que el 4% de los techos ya están en uso, el estudio explica: “Se puede concluir que explotando los edificios disponibles, habrá margen para 70-92 GW de PV, una cantidad suficiente para cubrir el aumento en total renovables previstas en el Plan de Transición Ambiental hasta 2030.”

La factura se hace rápidamente. Si realmente funciona el modelo único para grandes plantas, entonces el objetivo de 8 gigavatios por año, que el ministro ha mencionado varias veces, vendrá bien. Con todas las ventajas posibles también en cuanto a la factura. Hasta el momento, casi el 40% del consumo eléctrico nacional de Italia es absorbido por renovables (alrededor del 20% si se tiene en cuenta también el consumo de gas), pero la potencial aceleración podría dar un impulso decisivo a la sustitución del gas ruso «cada vez que con la instalación de 8 gigavatios de estaciones, se estima que se pueden ahorrar entre 2.000 y 2.500 millones de metros cúbicos de gas”, como repetía el propio Ministro hace meses.Con los precios que alcanzó el gas natural estos días, ayer en 239 euros el megavatio-hora , uno puede esperar salvar Something’s on the bill a principios del próximo invierno.