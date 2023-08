Smart TV LG 4K de 50 pulgadas con descuento de 219€: Amazon Follies

Reemplaza tu viejo televisor gastando mucho menos de lo que deberías y haz una actualización sin precedentes con este loco descuento que solo puedes encontrar en Amazon. Ponlo en tu carrito ahora Smart TV LG de 50 pulgadas por solo 429,99€en lugar de 649 euros.

con este 34% de descuento usted tendrá Ahorro de 219 euros sobre la suma. Además, esta oferta te brinda la oportunidad de comprar de inmediato y Paga en cómodas cuotas Con Cofidis al finalizar la compra. A este precio, no tendrás que dejarlo escapar por ningún motivo. Experimenta tu contenido favorito en una pantalla gigante en Full HD.

LG Smart TV: el precio se ha desplomado y ahora hay que tomarlo

Eso es todo Uno de los mejores televisores inteligentes. Está en circulación y por lo tanto un número como este debe tomarse sin pensarlo dos veces. Podrás ver películas, series de televisión, eventos deportivos, programas y mucho más en la pantalla de 50 pulgadas proporcionada. Resolución 4K UHD a 60 Hz. montar un Procesador α5 de sexta generación Mejora cada contenido brindándote Sentimientos intensos y reales..

ella posee uno modo de juego Lo que reduce la latencia sin embargo juegos en la nube Puedes jugar tus títulos favoritos sin consola. Simplemente conecte un controlador compatible. HDR10 Pro Ofrece una gama de colores infinitos, vibrantes e intensos. Cada imagen siempre estará llena de detalles perfectamente visibles. Además, tendrás la posibilidad de cambiar entre muchas aplicaciones y canales solo con tu voz y contempla Alexa integrada.

No hay mucho que andar con rodeos y, a este precio, debería adquirirse rápidamente. Entonces, antes de que termine, ve a Amazon de inmediato. comprar para ti Smart TV LG de 50 pulgadas por solo 429,99€en lugar de 649 euros. Si haces tu pedido ahora, te lo entregaremos en tu domicilio en unos días sin coste adicional, gracias a los servicios Prime. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. haga clic aquí.

