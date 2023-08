Bayern y Kalulu tienen la idea de liberar a Pavard rumbo al Inter primera página

el Bayern de Mónaco Sigue revisandoEnterrarcon Benjamín Pavard Esperando luz verde para unirse a los nerazzurri. Sin embargo, bloquear la transferencia es la posición férrea del Thomas Tuchelque aún no está abierto a la venta A falta de una alternativa. Y sobre esto – como se informó Deportes del cielo – Del otro lado de Milán surge un nombre que podría abrir el trato: Pierre Calulu.

necesito un reemplazo – El técnico del Bayern de Múnich sigue subrayando que el acuerdo con Pavard no se rescindirá si no hay una alternativa. episodio final, La conferencia de ayerDonde el técnico confirmó por milésima vez: “Para completar el proceso de transporte no se puede pensar en una sola ruta. Primero tenemos que encontrar un reemplazo, o la transferencia no se realizará.«. Así comienza la búsqueda de una alternativa: de nombres Trifoh Shaluba Del Chelsea (el favorito de Tuchel) e Lucharel Gertruida Agregó desde Feyenoord que desde Kalulu Milán.

La idea de Kalulu También está Calulu en el libro de entrenadores del Bayern, que evalúa perfiles capaces de cubrir Tanto el rol de lateral derecho como el de mediocampo derechoCasualmente, las situaciones en las que se ha medido Kalulu desde su llegada al Milán. Hay que decir que en los últimos días del mercado de fichajes No parece fácil dejar ir a Pioli Kaluludado que la sección donde abundan menos en Milán es actualmente la suya DefensaPero la idea está ahí. Por el momento queda una idea, sin embargo. No se puede descartar la orientación de los bávaros en las próximas horas.