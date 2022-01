Sistema teleférico de Chávez y la capital venezolana. «Primera obra sobre la reconstrucción de Caracas»

La estructura de teleféricos construida por Hugo Chávez, que conecta algunos suburbios de Caracas, se eleva a las alturas de la capital venezolana y cumple 12 años con el centro de la ciudad. VTV retransmitió hoy la ceremonia inaugural con las proféticas palabras del Eterno Comandante.

“Definitivamente no es -insistió Chávez- primer paso, primera línea, porque es un proyecto piloto, un proyecto piloto, no es fácil, no es fácil, nació la idea de volar una vez desde un helicóptero. El dolor de ocuparme aquí ¡como mi Dios! ¡Mira a nuestros Esos en estos barrios heroicos de Caracas, reunidos allí, en un pequeño lugar en el valle angosto, míralos, mira! … «

“Aquí -prosiguió el Presidente y Fundador de la República Bolivariana- se han venido concentrando, sobre todo en los últimos 200 años, sobre todo en el último siglo, los resultados del capitalismo utilitario aquí, personas que han sido abandonadas por cientos de gobiernos. Venezuela, he aquí, vinimos, pedimos consejo, he aquí, por fin hoy, ¡sea bendito este día!, ¿qué fecha es hoy ya?

El mensaje del Comandante Chávez fue hoy tan válido como la intuición de las dos telecabinas que aún funcionan en Caracas.

Dos años después, con la apertura de Morris MetroCable, la segunda organización construida para atender a miles de familias en las zonas populares del este de Caracas, no esperaban que el gobierno venezolano les brindara este servicio de transporte rápido, conveniente e innovador.

En 2020, cuando la organización cumplió su primera década de servicio, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, recordó que MetroCable fue el primer sistema de transporte en mejorar la calidad de vida de las familias. San Agustín.

“¡Innovación y progreso para las personas! Un día como hoy, nuestro comandante Chávez inauguró el nacimiento metroCable para mejorar la vida de las familias sanagustinas. Hoy, nuestro compromiso es uno: llevar soluciones reales a los problemas de la gente”.