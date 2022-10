Silvia con ojos brillantes

Silvia Tovanen con ojos brillantes. El presentador de Verissimo se entusiasma con la televisión en vivo. Llega la confesión que nadie esperaba: «Nunca pensé en ser madre».

Una confesión inesperada en el estudio Verissimo. Socio de Pier Silvio Berlusconi Él movió. Esto es lo que pasó en el programa de entrevistas de Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi desde hace más de veinte años, Silvia TovanenRegresó con su amado programa, muy ciertopara mantener la Compañía General Italiana.

Ella ha estado al tanto de esto durante varios años. programa de entrevistas en que ocurre Entrevistas a celebridades Lo cual atrae la curiosidad de sus fieles y apasionados seguidores. Silvia Ella se reveló en todos estos años, Autor y director serio Pero sobre todo muy profesional.

Nunca tuvo la intención de renunciar al formato de entrevista. Lo ha estado dirigiendo durante años y definitivamente es suyo. caballo de batalla. Se dice que para ella, pronto puede haber Nuevos proyectos profesionales Pero por ahora, todo queda extremadamente confidencial. Mientras tanto, la presentadora sabe emocionarse y emocionarse.

vi lo que paso En el último episodio de Verissimo? sólo ella Se muestra a la audiencia con ojos brillantes. aquí viene Confesión en vivo por TV Esto deja a todos boquiabiertos.

Silvia Tovanen es entusiasta y entusiasta. En su sala de estar en Verissimo, La pareja de Pierre Silvio entrevista a una actriz y locutora de radio, amado en Italia, Sara Maestri Hacer una confesión es realmente inimaginable.

Hemos visto a Sarah Maestri participar en muchas películas exitosas como La noche antes de los exámenes. Con Nicholas Vaporidis, y en la pantalla grande en algunas películas ocupadas como «Los caballeros que hicieron el proyecto»Dirigida por Pupi Avati y siempre por el mismo director en la película «El corazón está en otra parte». En resumen, todas las películas que hicieron historia en el mundo del cine italiano.

Ella no es solo una actriz, Sara Maestri Pero también locutor de radio y uno empleado. Su ejemplo es Novela «La niña de papel» Eso vendió muchas copias.

sólo ella a Verísimo, Frente a toda Italia Hiciste una importante revelación. Hablando sobre La maternidad y su hija Alicia. Te contamos en detalle lo que dijo. Silvia Tovanen conversó con Maestri sobre un tema muy sensible, que es Embarazo e instinto maternal.

Sarah siempre ha afirmado que Ella no se consideraba a sí misma como una madre, sin embargo, desde cuando Alicia entró en su vida, Eso la molestó totalmente, lo que la hizo cambiar de opinión también.

Alicia no es su hija biológica. Pero una niña ahora tiene cuidado de crianza y espera poder legalmente aprobado Lo antes posible. Un trámite burocrático difícil para ti que no estás casado.

Esto es lo que dijo Sara:

«No pensé que me convertiría en madre. Aún hoy me da miedo la idea del embarazo”.