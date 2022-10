‘GF Vip’, Marco Bellavia lanza un mensaje sobre la salud mental

Clima interior Casa del Gran Hermano VIP Se vuelve cada vez más tenso. La convivencia forzada de Vippos ha comenzado a provocar polémicas y discusiones -a menudo por motivos inútiles- y los problemas de las últimas semanas parecen estar casi desvaneciéndose. sin embargo El caso Marco Bellavia sigue en discusióndado que el ex competidor ha vuelto «prácticamente» a espiar en exceso sus casas en Italia con un nuevo mensaje dedicado a los compañeros de aventuras.

GF Vip, Marco Bellavia envía un mensaje sobre salud mental

Marco Bellavia sigue intentando reponer fuerzas junto a su hijo Filippo y recogiendo piezas tras la dura experiencia en Casa del Gran Hermano VIP. Como ha apuntado en varias ocasiones Alfonso Signorini, el excompetidor aún no ha podido volver al loft de Cinecittà, Pero no es inconcebible que vuelva al estudio en las próximas semanas. Para comparar con otros Vippos.

Así, el derecho a Día Mundial de la Salud MentalMarco Bellavia quiso enviar un mensaje a sus compañeros de aventuras y a Alfonso Signorini, quien le dio la oportunidad de hablar sobre la depresión y los malestares relacionados con el reino de la mente.

“He encontrado una gran solidaridad: la gente me quiere y no me lo esperaba, me asombraba porque todo lo que hacía allí sin querer ayudaba a que tanta gente abriera una puerta Un problema que siempre ha existido pero pocos hablan de él. Belavia dijo en el mensaje de video que estos son problemas que tienen muchas personas y necesitan más atención.

Luego continuó: “No tengo problemas mentales crónicos, pero hay quienes tienen que luchar todos los días: Existimos y muchos de nosotros tenemos estos problemas. Cuando la gente me para, me agradecen por hablar de ello, aunque no haya sido así: hubiera preferido estar dentro para contar mi historia”.

GF Vip, un intento de aumentar la conciencia (tal vez no lo suficiente)

Mientras que el caso Marco Bellavia destaca indiferencia y un poco de simpatía De los participantes del reality show, en cambio, pudieron desenterrar una caja de Pandora sobre un tema, que es la salud mental, Lo cual sigue siendo un gran tabú.

Tras el videomensaje de la excompetidora, Alfonso Signorini también preguntó a los demás Vebos sobre el tema de la depresión. Que en el pasado también influenció a Luca Salatino. “En las personas más sensibles es más fácil que arraigue este demonio”, admitió el ex tronista hombres y mujeres. «Sé que salí de esto gracias a las personas adecuadas, mi familia y mi fuerza».

En los últimos días, Salatino ha demostrado Gran molestia dentro de la casa.Lo que le hizo decir varias veces que quería dejar el reality. Para influir en esta decisión ciertamente hay escasez en su familia, La distancia ahora casi insoportable de su novia en secreto.pero sobre todo conciencia de que no realizan estrategias de GF Vip: «Aquí hacen trucos y trucos, lo siento mucho», admitió.

Durante el episodio Signorini Luca mostró un mensaje de su pareja, Lo que definitivamente lo hizo moverse.. Es una pena que el chico, que en más de una ocasión mostró su debilidad, quisiera cortárselo diciéndole: “Ya que todo está bien, deja de quejarte«.

Qué decir: Signorini siempre está lista para subirse a la ola de emoción y simpatía solo en ciertas situaciones. Cuando decimos: «Predica bien y rasca fuerte».