Silent Hill: The Short Strips, detalles sobre los personajes y la trama de la filtración de Dusk Golem

Konami ha anunciado varios juegos para la serie Silent Hill, pero parece que todavía hay más juegos por revelar en los trabajos detrás de escena. Uno de ellos, según Fugador conocido Dusk GolemSerá Silent Hill: las cintas cortas.

El filtrador ha compartido nueva información sobre los personajes y la trama de Silent Hill: The Short Tapes, que informamos a continuación. Obviamente, si bien es cierto que se trata de filtraciones y no de información oficial, existe la posibilidad de que lo que se muestre sea cierto, es decir, que lo sea. Puede ser spoilers para algunos. Si prefiere no recibir anticipos de ningún tipo, no siga leyendo.