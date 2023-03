Siete candidatos, incluido el primer candidato

Gran Hermano VIP 2022/2023

Fue Sarah Altobello quien tuvo que abandonar la casa VIP de Gran Hermano. En la nominación Andrea Maestrelli, Antonella Fiordellisi, Davide Donadi, Mikol Incorfia, Nikita Pellizon, Oriana Marzoli y Eduardo Tavasi. Entre ellos estarán los primeros finalistas.

Él era sarah altobello Tener que salir de una casa Gran Hermano VIP (Por segunda vez. Había sido eliminada antes pero llegó a casa gracias a un boleto de regreso). El concursante perdió el desafío de la transmisión por televisión contra Antonella Fiordelesi, Nikita Pellizon, Eduardo Donnamaria y Eduardo Tavasi, quienes lograron obtener más votos. En la nominación Andrea MaestrelliY Antonella FiordellisiY david donadeY Micol EncorvíaY Nikita PelizonY Oriana Marzoli Y Eduardo Tavasi. Entre ellos estarán los primeros finalistas.

Quién es eliminado en el episodio del 2 de marzo de 2023 de Lineage

Obligación de dejar la Casa di Cinecittà en bucle Gran Hermano VIP El 2 de marzo fue Sarah Altobello. El concursante logró obtener solo el 12% de los votos. Le sigue, en cuarto lugar, Edoardo Donnamaria con el 18% de los votos. De igual mérito fue su novia Antonella Fiordelesi que obtuvo el 18%. Y el 19% de los votos fue para Nikita Pelizon, mejor que la de su antecesora pero muy lejos de la de Tavasi que ganó esta sesión televisada con el 30% de los votos.

Quién fue a la nominación

La transmisión se inauguró el jueves 2 de marzo y se determinará el primer ganador. Nuevamente esta semana, los concursantes expresaron su candidatura dibujando una pirámide y dirigiéndose al centro de reconocimiento si la base era roja o declarando su candidatura si la base era negra.

nominaciones claras: Nikita Pelizon mencionó a Mikul Encorvia porque la llamó indignada. Andrea Maestrelli nominó a Oriana Marzoli porque no hay sentimiento. Micol Encorvia ha nombrado a Antonella Fiordellisi. Edoardo Donnamaria nominó a Davide Donadei porque creía que tenía una buena relación con él, pero los hechos recientes han demostrado que no es así. Oriana Marzoli nominó a Andrea Maestrelli porque no le interesa. Eduardo Tavasi nominó a Davide Donadi tras el último enfrentamiento.

nominaciones secretas: Antonella Fiordelesi mencionó a Eduardo Tavasi, porque seguirá hablando del tema. Luca Onestini nominó a Nikita Pelizon, ya que no había cambiado de opinión sobre ella. Gielle di Donna nominó a Antonella Fiordelesi porque sería «Provocador y arrogante». Melina Mikuni nominó a David Donade porque sería muy duro consigo mismo y con los demás. Alberto de Besis nominó a Davide Donadi para oponerse a él. Daniele Dal Moro nominó a Antonella Fiordelesi porque tenía una cuenta abierta con ella. Davide Donadi nominó a Eduardo Tavasi.

nombrar Andrea Maestrelli, Antonella Fiordellisi, Davide Donadi, Mikol Encorvia, Nikita Bellizzone, Oriana Marzoli y Eduardo Tavasi. Entre ellos estarán los primeros finalistas.

Lo que sucedió en el episodio del 2 de marzo

El episodio del 2 de marzo de Gran Hermano Vip sobre la crisis que viven los de larga distancia Antonella Fiordellisi y Eduardo Donamaria volvió a sonar, y esta vez aparece de manera decisiva. Alfonso Signorini los quería a ambos en el estudio para compararlos con Nicole Murgia, otra heroína de este triángulo. «Tienes suerte de que tu exnovio no haya entrado en la casa.“, fue la bomba lanzada por la ex Jevina. Espacio también para la crisis que vive David Donadi, quien pudo leer parte de la entrevista que le concedió su ex novia Chiara Rabi. Fanpage.it. Momentos de tensión al comienzo del episodio cuando el director Alfonso Signorini y la columnista Sonia Broganelli se enojan con Donnamaria y Tavasi, a quienes califica de maleducados y sin personalidad. Sarah Altobello, quien fue eliminada, recibió una propuesta de matrimonio de Tony Toscano. Finalmente, el enfrentamiento entre Martina Nasoni y Daniele Dal Moro, y luego el encuentro entre Eduardo Donamaria y su padre, Vincenzo.