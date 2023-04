Si te llama uno de estos números, no contestes, justo ese es el problema: el truco está en identificarlos

Muchas veces somos acosados ​​por números de teléfono desconocidos que respondemos para no perder información importante: cómo identificarlos.

A medida que te haces adulto, aumenta el número de niños. Contactos Y lo más probable es que un número que aún no conoces pueda llamarte. De hecho, podría ser una oferta de trabajo, el número de un colega que aún no ha guardado en su libreta de direcciones, una empresa o un cliente al que acaba de llamar o está a punto de llamar. También es posible que un familiar o amigo lo haya llamado desde un nuevo número de teléfono o haya pedido prestado a otra persona para comunicarse con usted.

Así que no se puede descartar independientemente Que el número que no está guardado en la libreta de direcciones pertenece a alguien que nos importa escuchar, y por lo tanto tendemos a contestar. Sin embargo, en el 90 % de los casos se trata de números de spam, es decir, operadores de centros de llamadas que intentan vendernos un nuevo producto o servicio sin que les demos nuestro consentimiento para recibir la oferta. También pasa que se trata de llamadas de estafa a través de las cuales nos quieren estafar y vaciar nuestra cuenta bancaria. Pero, ¿cómo podemos identificar los números de spam?

¿Cómo identificar y bloquear el número de spam?

Recibir ofertas comerciales es un gran inconveniente, también porque las llamadas pueden producirse a cualquier hora del día y molestarnos en los momentos menos oportunos. Si te preguntas cómo prevenir este tipo de roturas, la respuesta es que ningún método es 100% efectivo. Desde hace algún tiempo, ha hecho que el estado Registro público de objecionesun servicio gratuito de alta para evitar que nuestro número sea utilizado para promociones comerciales.

Esta herramienta es útil para bloquear la mayoría de las llamadas no deseadas, pero no todas y sobre todo no nos protege de las llamadas fraudulentas. Para identificar instantáneamente el spam, podemos activar un filtro especial para llamadas no deseadas tanto en Android como en iOS. En los sistemas Android, el mensaje “número de spamLas llamadas de spam en el iPhone se silencian automáticamente.

Para activar este filtro en su teléfono inteligente, simplemente toque en la parte superior derecha de la pantalla. De esta forma accederá al menú de configuración principal y solo tendrá que activar la función adecuada «filtro de spam de llamadasEn un iPhone, simplemente vaya a la configuración de llamadas y seleccione «Número desconocido de iOS silencioso». También es posible en todos los dispositivos bloquear números molestos individualmente después de recibir la llamada.