La noticia se difunde, pero es falsa – Diario

«Lorella Cucarini acaba en urgencias de súbita y completa amnesia durante el espectáculo”, tal es la noticia que circula en la web. El público ya está temblando y teme por la salud de la corista, la gran protagonista amigos. En cambio… es otro engaño, un titular que atrae clics y oculta noticias falsas.

Noticias falsas sobre Lorella Cucarini

o mejor. Lorella Cucarini efectivamente terminó en urgencias, pero es una historia de hace muchos años que se contó a sí misma una y otra vez en numerosas entrevistas que hoy se convirtió en una carrera urgente a urgencias por una repentina y total amnesia que han golpeado a la corista sin explicaciones claras. Pero todas estas son mentiras, afirmaciones en voz alta solo para aparecer más prominentes en la web.

Tratemos de reconstruir los hechos como realmente son. En muchas entrevistas, Kokarini habla sobre los peligros de una profesión como bailarina. En 2021 a Corriere della Serapor ejemplo, admitió que había terminado muchas veces en urgencias por caídas y contusiones: «En nuestra profesión debe haber un componente de masoquismo. Recuerdo las veces que terminé en urgencias. De las contusiones en mis piernas, fue insoportable sostener la sábana sobre él. […] Tuve pantorrillas negras. Me caí una vez y me golpeé la cabeza por detrás.La caída a la que se refiere Lorella ya ha entrado en los anales de la historia de la televisión italiana.

Lorella Cucarini, La caída de A impresionante 7

Estamos en 1986, año impresionante 7, emitió en la noche del sábado Rayo 1, una de las versiones más exitosas de la serie conducida por Bebo Bodo. Lorella era la primera bailarina, pero compartía escenario con Alessandra Martins, la estrella del ballet. A Cucarini se le asigna un ballet «Homenaje a Elvis Presley» en el que tiene que realizar un plano complejo. Una serie de bailarines lo pasan mientras gira a través de los agujeros. Pero algo se atasca, la bailarina que debía atraparla se confunde y la suelta, Lorella cae al suelo y se golpea la cabeza pero como profesional completa el ballet. Pero detrás de escena, hay preocupación por ese golpe en la parte posterior de la cabeza y Bodo la obliga a ir a la sala de emergencias.

Kokarini narró a menudo este episodio, que realmente causó sensación en ese momento. Hace dos años, fue un invitado. vivir la vida, Reconoció la amnesia que le provocó esa caída: “Me pasó de todo. Ni una sola vez me agarraron en la esclusa. Uno me tuvo que llevar, otro me tuvo que ir y el que me llevó me dejó. Esto lo hice al revés. , Fui hasta el final, pero en realidad no recuerdo lo que hice. Fui al hospital para que me examinaran».

Anuncio de hoy de Lorella Cucarini amigos

Entonces, si Lorella Cuccarini terminó en la sala de emergencias, habría terminado allí hace mucho tiempo. El susto se ha superado a lo grande y sin consecuencias como podemos ver en el anuncio amigos Donde la instructora, nacida en 1965, sigue siendo la campeona de ballet (y de las polémicas) por excelencia porque, como escribió en Instagram: «No importa quién gane o pierda: ¡para nosotros la verdadera alegría es poner a bailar a todos! Gracias por balanceándose con nosotros ❤️».

Por lo tanto, Lorella Cuccarini es otra víctima de las fake news, como sucedió hace unos meses con Enrico Papi cuando los titulares sonoros lo condenaron.