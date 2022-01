A menudo hay síntomas que se asemejan a los de enfermedades terribles y nuestros pensamientos inmediatamente se vuelven hacia estas últimas. Es el caso, por ejemplo, de síntomas como sentir confusión mental o cambios de humor repentinos. Claro, estas señales de nuestros cuerpos no deben pasarse por alto, pero no siempre se atribuirán a la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, no debemos tener miedo de enfrentarnos a los exámenes médicos necesarios porque estos síntomas pueden estar causados ​​por una condición completamente fisiológica. Si los sentimientos de confusión o lapsos de memoria afectan a las mujeres entre 40 y 50 años, puede ser síndrome premenopáusico. Así que veamos en qué puede consistir este trastorno, pero es completamente normal.

Si no es Alzheimer o depresión, eso es lo que deben estar causando los cambios de humor, la confusión mental y los lapsos de memoria.

En primer lugar, cabe señalar que sería más correcto hablar de la menopausia (del griego peri que significa cerca), es decir, un período cercano a la menopausia. Pero en términos comunes, estamos hablando de la menopausia que sería el ejemplo completo del ciclo menstrual, desde el primer ciclo hasta la menopausia. La perimenopausia también puede ser relativamente larga, comenzando diez años antes de la menopausia real. Por supuesto, los síntomas enumerados no son todos, así que detengámonos en ellos.

el Los síntomas más comunes El flujo menstrual se reduce. Puede haber cambios en la frecuencia del ciclo con fenómenos cada 20 días o, por el contrario, retrasos importantes. Una disminución gradual de estrógeno y progesterona también puede causar debilidad muscular progresiva. Es posible que experimente dolores musculares o fatiga, pero una buena actividad física puede ayudar a mantener la fuerza muscular adecuada.

Otra manifestación de la menopausia es el insomnio o falta de sueño. La progesterona baja puede ser causada por este molesto problema, pero no es algo que no se pueda resolver. Solo habla con tu médico y podrás volver a dormir tranquilo.

Tampoco es raro que ganes algunos kilos de más porque tu metabolismo se ralentiza, pero los expertos desaconsejan las dietas estrictas.

Finalmente, los cambios en el sistema genitourinario también pueden ocurrir con episodios de sequedad vaginal.

Naturalmente, es necesario contar con el médico tratante y un ginecólogo de confianza para tratar estos problemas. Estos son síntomas que pueden eliminarse fácilmente gracias al consejo médico. Además, un estilo de vida saludable y la eliminación del tabaquismo y el alcohol pueden ser determinantes de una menopausia tranquila.

Si no es la enfermedad de Alzheimer o la depresión, esto puede ser normal.

