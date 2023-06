«Si lo haces, eres un asesino»: Anna Voglietta con el corazón roto | Incontables dramas

Anna Vogeletta está muy triste por el innumerable drama que sucedió. Severa declara: «Si haces eso, eres un asesino».

Anna Foglietta es una de las actrices italianas más populares En el panorama actual de cine masificado. De hecho, ha sido capaz de pasar de la comedia a los papeles dramáticos.

Orígenes romanos napolitanos, Comenzó su carrera como actriz en la ficción Rai.. Mientras que a partir de 2008 comenzó a trabajar en el área policial.

Sin embargo, pronto hizo su debut cinematográfico también, Además de trabajar en el teatro. Quizás la notoriedad de la audiencia viene con la comedia Nadie puede juzgarme.

La actriz suele hablar con franqueza y sin aplicar ningún filtro. Aquí decidió dar su opinión. Tristeza por este asunto…

I Foglita tiene el corazón roto

Todos quedaron conmocionados por el accidente que provocó. Muerte de un niño de cinco años en Casal Polaco. Los responsables del accidente son un grupo de youtubers empeñados en hacer un reto. Muchas figuras del mundo del cine y el espectáculo se han expresado al respecto. También asistió la actriz Anna Voglietta. Según ella, se ha convertido en una gran epidemia que estemos controlados por el algoritmo. Nos limita a la hora de pensar y tomar decisiones.. Nos hemos convertido en personas que creen que el dinero y el éxito lo son todo, incluso a expensas de la inteligencia.

La actriz dijo: «Si alquilas un Lamborghini SUV a los 20 años, eres un c… Si a los 20 años aceptas el desafío de filmar un viaje de 50 horas en un Lamborghini SUV alquilado, estás un super c… si tu a los 20 mientras haces este reto A bordo de un Lamborghini alquilado mata a un niño de 5 años eres un asesino La única arma que tenemos para desafiar este escenario de completo vacío es la cultura. Este despropósito se da en un momento histórico en que el vacío total debe ser llenado por la cultura. ¿Cómo crees que eres un ganador solo por conducir un SUV alquilado y luego publicarlo en las redes sociales? ¿Qué tipo de vida llevan estos niños? Una pobre familia rota. Pobres de nosotros”. Su situación completa también se puede leer en las redes sociales.

Lo que otros personajes piensan

actor también Alessandro Gassman sugirió una reflexión: “Pero si a estos hombres de las cavernas, que son un peligro para ellos mismos y para los demás en este punto, se les niega la posibilidad de ganar dinero a través de sus publicaciones, serán cortados Salvarán piernas y posiblemente muchas vidas”.

Cantante Noemí: “Me despierto con la terrible noticia del niño de 5 años que lamentablemente falleció, vivo cerca y paso seguido por esa zona de Roma, Desafortunadamente, algunos episodios ocurren en todas partes.. Algunas de las actitudes destructivas y tóxicas en la web que solo nos deprimen ya no se pueden tolerar. Un proverbio no revolucionario que parece imparable. Entremos en contacto con la realidad y el valor de la empatía; La vida no puede terminar así.