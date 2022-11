‘Si Covid se está propagando, es menos mortal’, equipo de estudio dirigido por el virólogo Palù – Il Tempo

antonio spraga 03 noviembre 2022

“Cómo cambiar para no morir”, canta Fiorella Mannoia: hasta el Sars-Cov-2 cambia, y para no desaparecer, ahora mata menos. En definitiva, cuanto más se propaga, más descarga la carga viral su “fuerza letal”. El equipo de microbiología de la Universidad de Padua, está dirigido por el virólogo Giorgio Palo, quien también es el jefe de la agencia italiana de medicamentos Aifa.

«La infección se ha vuelto inversamente proporcional al potencial letal: la evolución del Sars-Cov-2 está mutando hacia las formas más ‘benignas’ de Covid que hemos conocido», explica el profesor Palù, que tiene más de 40 años de experiencia en el estudio de virus. Analizando meticulosamente datos matemáticos como el Covid, «ahora hay una tendencia a que este virus pandémico se convierta en una epidemia. Hasta que se vuelve persistente como la gripe, presentándose con una propagación estacional». Pero ahora, añade el investigador, «la principal alternativa, Omicron, se ha estabilizado en Sudáfrica, donde está presente desde octubre del año pasado. De hecho, ya no hay neumonía, sino resfriados, tos, fiebres y dolores de garganta». .” Una especie de suspiro de alivio en comparación con los duros efectos de esos dos años y medio de cuidados intensivos completos y salas abarrotadas.

De hecho, en las conclusiones del estudio, editado con Francesco Ruggiero y Ariana Calestri, leemos que “la evolución de la pandemia de COVID-19 predice una relación inversa entre infección y letalidad”. Dos parámetros están «guiados por un proceso de mutación continua, que asegura que el virus tenga una ventaja de supervivencia sobre su virulencia». También porque mientras la letalidad era delta 1,1 con una tasa de contagio de 7, ahora con Omicron, el contagio se duplicó (igual a 14) pero a una virulencia de casi la mitad (se detiene en 0,6). Investigadores de la Universidad de Padua denominan a esta relación proporcional inversa Constante K. El equipo de microbiología ha observado el mismo efecto en todos los virus que causan una epidemia o pandemia: desde el sarampión hasta la gripe y el ébola. La constante delta K es 5,39, mientras que el omicrón es 5,04. Para el sarampión en 2014, el número fue de 12, mientras que el récord de ébola en Sierra Leona es de 120, y la cepa actual de influenza (H3n2) se detiene en 0,21.

“Sí, es una constante que es típica de todos los virus, y esta es la primera vez que se hace una ecuación sobre la infección aguda no crónica en humanos – explica el profesor Palù – cuanto más alta es la constante, más peligroso es el virus con el que nos enfrentamos Entre otras cosas, es un modelo que se refleja en el principio de desarrollo de Darwin”. Tras la campaña de vacunación masiva y el desarrollo de tratamientos y protocolos antivirales monoclonales, el virus también ha cambiado: “Sí, y en la forma que le permite sobrevivir, lo mismo que lo hace más contagioso, pero a costa de su letalidad”. – enfatiza el profesor Palù – porque, siendo un parásito, está obligado a depender de nuestra célula huésped, está obligado a adaptarse a la resistencia, considerando que no tiene vida propia. Entonces, para responder a esta necesidad de autoconservación, se adapta, incluso si esto significa desvanecer su virulencia, es decir, la expresión actual de su patogenicidad».

Pero eso no significa que el problema se haya resuelto: «Ciertamente, deberíamos seguir tomando las medidas preventivas adecuadas, como el uso de máscaras en hospitales y residencias de ancianos -y concluye el profesor Ballou- que extender la obligación de usar protección personal equipo era una buena medida de sentido común”. Y la campaña de vacunación también debe continuar, especialmente para el grupo de edad de más de 60 años, que ha sido el más afectado por la gravedad mortal del virus”. Porque la K constante de covid es mucho más baja que la del ébola, pero no tan baja como la de la gripe. Por eso, mientras el virus cambia para no morir, habrá que seguir prestando atención a “cómo cambiar para no sufrir”, tal y como canta Fiorella Mannoia y por supuesto también a “cómo cambiar para volver a empezar”. ”.