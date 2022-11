¿Dónde está el súper ático en el norte de Roma y cuánto cuesta?

Francesco Totti y Noemi Bocchi decidieron dar el gran paso: de hecho, la pareja pronto comenzará una verdadera convivencia. Ahora que los dos están fuera y ya no tienen motivos para esconderse, se están filtrando fotos e información sobre su futuro inminente. De hecho, el Che los inmortalizó juntos mientras visitaban un galpón ubicado en la zona norte de Roma.

Totti desmiente los comentarios de Antonella Fiordelici a Gf Vip: ‘Nunca le escribí, no la conocía’

Totti y Noemí están listos para la gran mudanza: esto es lo que cuesta una casa nueva

«Evidencia de cuánto se relacionan y cuánto ha meditado y configurado este clip a lo largo del tiempo, aunque Totti dice que solo ha estado con Naomi desde la víspera de Año Nuevo. Para que la pareja pueda celebrar su primer aniversario en un nuevo hogar. Y no cualquier hogar. Estamos hablando del súper ático y ático en un condominio de lujo entre el norte de Roma y el centro de la ciudad. El hecho de que las niñas estén con Totti y Noemí también sugiere que la casa que visiten será el nido de amor, el lugar donde vivirán y donde vivirán sus hijos, a partir de acuerdos de separación.Aquí está el informe semanal de Alfonso Signorini.

El cielo cada vez está más tranquilo para Francesco Totti que también da un paso hacia su ex mujer Elari Blasi que iba a decidir devolver los preciados bolsos a su ex mujer. Se habla de productos firmados por Chanel, Dior, Hermès y Gucci, no de cosas de las que reírse. Sin embargo, el gesto conciliador no convenció a Elari de darle mucho que hablar a Francesco Totti sobre los relojes Rolex.

