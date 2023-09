Show Indecente: Cuarto nocaut consecutivo ante Reggiana

Spezia Reggiana 1-2

Gondo V, Gondo 37, P Espósito 50

Especias (4-3-3): Dragovski; Amiens, Mol, Nicolau (33B Espósito), Rica (Moutinho I); Cassata (15º Ekdal), S. Esposito, Bandinelli (9º Zurkowski); Verde (15 Elia, Moro, Antonucci. (Zoet, Sibut, Petra, Krolis, Gelashvili, Bertola, Koda).

Entrenador Massimiliano Alvini

Regiana (4-3-1-2): Poetas; Samperesi, Rumania, Markandali (calle Ziminski, 9), Pieragnolo (Varela, 20); Portanova, Capacci, Bianco (40º Krinigog); Girma (20 libuti); Antiste (40 Nardi), Gondo. (Sposito, Rosio, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Bajac).

Entrenador Alessandro Nesta

Árbitro: Francesco Coso (Regio de Calabria)

Asistentes: Domenico Palermo (Bari), Ivan Catallo (Frosinone).

Cuarto árbitro: Mattia Caldeira (Cuomo)

Var y Var: Matteo Gariglio (Pinerolo), Marco Serra (Torino).

Ángulos: 5-7

Tarjetas: Nicolau, Peragnolo, Girma, Bandinelli, Antisti, Sampirisi, Bardi.

Tiempo de recuperación: 2′ y 6′

Noticias.

Muhl estuvo en la alineación de Alvini desde el primer minuto, una copia exacta del que impresionó ante el Venecia a pesar de la derrota. Bertola fue sancionado por una fiebre que le afectó a mitad de semana, por lo que el técnico decidió acelerar la recuperación del alemán, que tras los tres partidos reñidos debía disputar el próximo martes contra el Brescia.

Salida asertiva de Reggiana que presiona aprovechando su fuerza física, lleva a varios hombres a las bandas y obliga a Spezia a defenderse con cierta dificultad. Verdi rompe el hielo con un disparo desde buena posición a la altura de una jugada por la banda derecha (7′), pero los «invitados» son los favoritos y están cerca de marcar (14′) cuando Rica pierde por completo a Portanova, que Puede hacer ese saque en el área de la derecha y lanza un tiro raso, pero sin encontrar el desvío decisivo. La misma banda poco después, cuando Jondo superó el palo y envió un centro alto a Pieragnolo (min. 16), que falló el saque de esquina e hizo posible el despeje de Dragowski.

Nicolau falló un pase doloroso en el área y recibió una tarjeta amarilla por corregirlo (21). Spezia tiene muchas dificultades para ganar las entradas, mientras que Reggiana intercambia rápidamente el balón y vuela uno contra uno: más bien un túnel para informar contra los defensores águilas. El equipo de Alvini corre vacío y parece completamente desorientado, e incluso cuando Reggiana comete un error en el centro del campo y ofrece la posibilidad de reiniciar, Moro logra despachar al primer rival (28 min). El técnico está intentando sustituir a los laterales Ferdi y Antenucci, pero no ha sucedido gran cosa. De hecho, marcó Portanova (minuto 32) y su mal gol merece agradecimiento si no llega tan tarde en el marcador.

La segunda conclusión del Spezia fue improvisada e inofensiva: Moro (36′) falló un disparo demasiado alto para su cabeza. Momentos entre paréntesis en el monólogo granata, en muy buena posición sobre el terreno de juego, interactuando con el balón en los pies y con calidad técnica en jugadores como Girma y Kabashi. En la final, los blancos intentaron desatarse, pero llegaron con mucha dificultad a la zona de peligro y se encontraron con un Pardy dispuesto a responder al disparo de Verdi (45′) y sin nadie que agarrara el rebote.

Alvini Moutinho sustituyó a Reca en su regreso al campo, en la banda donde Portanova dominó en la primera parte. Lo que pasa es que el gol de Reggiana viene por el otro lado. Peragnolo está muy libre, es enviado al mano a mano con el Amiens, que gana pasando un centro al centro del área que Jondo todos esperan y mete en la portería (50).

Alvini llamó inmediatamente a Zurkowski y lo envió al campo en lugar de Bandinelli (54), mientras que Marcandali se lesionó y fue sustituido por Szyminski. Portanova prueba la prolongación de Dragowski (55′). A la hora del partido aquí están Ekdal y Elia en lugar de Cassata y Verdi. Spezia ahora echa a correr y Salvatore Esposito, ausente hasta ahora injustificadamente, avanza hacia el patio delantero. En el minuto 62, el Napoli organiza un pase hasta el punto que alcanza a Moro, quien inexplicablemente elige el pase y comete un error, en lugar de disparar. Al menos puedes ver la reacción.

Sin embargo, no hay mucha diferencia contra un equipo de Reggiana que termina el partido muy rápido, siempre acierta en los segundos balones y muestra determinación sin parar. La diferencia de peso específico en ataque es clara: del otro lado Gondo tiene presencia y es considerado un punto de referencia para el equipo, de este lado Moro es liviano y siempre se coloca entre los dos centrales de Nesta. Movimiento desesperado de Alvini que elimina a Nicolau en favor de Pio Esposito y lanza una especie de 3-3-4.

Es la introducción al gol la que finaliza el partido. Spezia se acerca a la línea delantera y Reggiana retoma su carrera gracias a un cabezazo inútil de Amiens. El balón de izquierda a derecha aprovecha la superioridad numérica y Portanova puede enviar a Gondo al centro del área para superar fácilmente a Dragowski (82). ). Tarde en la noche en Cesena.

En la final, Kranigog no dudó en ampliar la distancia con un disparo desde fuera (93′) que no se fue muy lejos de la escuadra. Luego, en un tiro de esquina de Antonucci (su juego no fue comentable), Pio Esposito pegó al primer palo y venció a Pardi para poner el 1-2. Lo cual de poco sirve.