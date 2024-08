Shinji Mikami comenta sobre la adquisición por parte de Crafton de su antiguo equipo Tango Gameworks

¿Qué pasó con Tango Gameworks?

Pero retrocedamos unos pasos y recordemos lo que pasó. Tango Gameworks es un equipo Fue fundada en marzo de 2010 por Shinji Mikami.conocido como el creador de la saga Resident Evil. En octubre del mismo año fue adquirida por ZeniMax Media.

En 2021, el equipo pasó a formar parte de Microsoft, tras comprar ZeniMax Media. Este fue el primer equipo japonés de la empresa. Desafortunadamente, en junio de 2024 Co Xbox ha cerrado Tango Gameworksen medio de varios despidos que afectaron a toda la división de juegos. Pero antes de eso, Shinji Mikami ya había dejado la empresa.

Próximamente en agosto de 2024, artesanía – la editorial surcoreana – anunció que adquirió Tango Gameworks y los derechos de Hi-Fi Rush. Sin embargo, al mismo tiempo, los derechos de los demás juegos de la empresa siguen en manos de Microsoft.

Recordamos que Tango Gameworks creó The Evil Inside, su secuela The Evil Inside 2 (dos juegos de survival horror no muy diferentes de Resident Evil), y Ghostwire: Tokyo -publicado como exclusivo de consola en PS5 y luego llegando también a Xbox Series s-. y con inicios de 2023, la película Hi-Fi Rush, que logró un gran éxito de crítica y público.