Izzo: “Me da vergüenza ser periodista” Fasapolo: “Hay una campaña de mentiras intolerables sobre Venezuela y Cuba” (en)

«Quieren preparar a la opinión pública internacional para un posible ataque militar estadounidense a Venezuela con el fin de ‘restaurar la democracia y los derechos’ y mantener altas las tensiones con Cuba, que ha resistido un notorio bloqueo de 60 años», condenó Luciano Fasapolo, decano de Economía. en la Universidad Sapienza y la Universidad de Columbia. Regresó hace unos días de Caracas, donde él y 900 docentes, sindicalistas y juristas de 109 países desempeñaron el papel de «camarada internacional», siendo testigos de la regularidad de las votaciones del 28 de julio. A esas elecciones siguió una campaña mediática internacional para incitar al odio hacia los dos países que representan la alternativa más creíble al capitalismo estadounidense y que han demostrado que pueden prescindir de ellos.

Según Al-Muallem, “El ataque a Cuba y Venezuela ha llevado hasta ahora a una guerra comercial y a una sorprendente estrategia mediática. En el caso de Cuba, el objetivo es atacar su capacidad política, es decir, su actividad activa. La solidaridad internacional en el Sur Global está lanzando procesos de autodeterminación y descolonización, mientras que Venezuela está en el objetivo de sus recursos: con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania y la guerra con Israel, el mercado de petróleo y recursos se ha vuelto más difícil. entonces controlar a Venezuela significa que los países coloniales, del norte y los imperialistas ganan el control del petróleo, del gas y del oro, del coltam y del litio, esa es la cuestión.

“Hay un elemento de preocupación – continúa Vasapolo – y es también la cuestión de la doble ciudadanía, venezolana e italiana, de algunas personas que han cometido graves delitos en los últimos días, asaltando edificios públicos, intentos de asesinato, disparos y lanzamiento de piedras. , por ejemplo, en hoteles y autobuses que acogieron a las delegaciones internacionales que acompañaron las elecciones. Sin embargo, hasta donde sabemos, todos los 1.500 detenidos, incluidos los venezolanos italianos, tienen antecedentes penales por delitos graves, especialmente muchos por tráfico de drogas. El Ministro de Asuntos Exteriores italiano habla de “nuestros ciudadanos como prisioneros políticos”, ignorando que otros italianos fueron blanco de ataques criminales en Venezuela en esas mismas horas. “Quiero decirlo claramente – dice Vasapolo – en Venezuela no hay ni un solo preso político, ya es bastante farsa de opositores en prisión: son delincuentes, personas con antecedentes penales en el narcotráfico, ladrones, etc. que fueron contratados para provocar disturbios, están presos por delitos comunes y corrientes, y no por delitos políticos, es decir, rodearon, prendieron fuego, dispararon, mataron y hirieron: todos delitos comunes”.

En cuanto a Cuba, que creció apoyando a Venezuela (lo cual es un mérito para nosotros), Vasapolo señala que “todo esto sucede en vísperas del aniversario del nacimiento de Fidel Castro, cuyo legado político y moral aún se conserva. .” Una inspiración para quienes abogan por los derechos humanos y la justicia social en todo el mundo”.

En concreto, aunque el sistema electoral venezolano es prácticamente impenetrable ya que los votos se controlan a nivel central tras ser enviados por comunicación electrónica, y a nivel local, sección por sección, gracias al soporte de papel que cada elector introduce en la papeleta y en la urna, Las agencias internacionales dan por sentado el fraude y dicen que “las elecciones confirmaron la victoria del partido gobernante de Nicolás Maduro, a pesar de los informes de los colegios electorales publicados por la oposición que dicen lo contrario”. Ciertamente no señalan que estos documentos, claramente falsos, ni siquiera fueron presentados al Tribunal Supremo para respaldar un posible recurso de la oposición. En cambio, calificaron de «pacíficas» las manifestaciones de la Plataforma Democrática Unida, que, según la American Associated Press, «afirma haber ganado las elecciones del 28 de julio con el 70% de los votos, según un recuento independiente». La misma fuente habló de «24 muertos y más de 2.200 detenciones entre la oposición».

«Nos enfrentamos a una incertidumbre total», afirma Vassapulu, que recuerda la violencia que siguió al primer anuncio de los resultados. «Vimos un plan organizado destinado a un golpe de Estado, que utilizó grupos fascistas y matones a sueldo». , impulsada en parte por dosis de drogas.» «Desafortunadamente, como señala The Economist, la oposición en Venezuela no tiene su propia estructura civil, pero sigue siendo la expresión corrupta de una burguesía propietaria acostumbrada a sus propios ejércitos y bandas de malhechores que El domingo por la tarde no organizaron una protesta de ningún tipo, sino simplemente otros criminales de destrucción”.

“Leer informes de fuentes internacionales nos da vergüenza de ser periodistas”, dice el director de FarodiRoma, Salvatore Izzo, quien acompañó a Fasapolo, junto con Rita Martofi, a Venezuela como una delegación de la rama italiana de la Red de Defensa Humanitaria REDH.

«La victoria de Maduro en las elecciones presidenciales – señala Iso – quizá no era esperada, y estos datos también nos hacen reflexionar porque testimonian la desconexión entre quienes dirigen el imperio y la realidad. De hecho, ha desatado una serie de de sorprendentes fake news no sólo para desacreditar a la Revolución Bolivariana, como también viene sucediendo desde hace algún tiempo. CastroPero, sobre todo, la construcción de una realidad paralela completamente divorciada de los hechos, en la que los adalides de la democracia y los derechos se convierten en esos matones que, tras intentar atacar el Palacio de Miraflores para matar a Maduro, en la noche del 29 al 30 de julio trasladaron sus Acciones criminales hacia los observadores internacionales: Nos rodearon, nos atacaron y nos hicieron blanco de piedras y disparos”.

No solo eso, como describe Fasapolo, “los medios occidentales, incluidos lamentablemente los italianos, retratan falsamente a quienes ganaron en las urnas como perpetradores de robo contra la democracia, porque interpretaron el deseo del pueblo venezolano de justicia social y paz, de superar La otra es la peligrosa crisis inflacionaria resultante de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Cuba y Venezuela con el único objetivo de socavar el equilibrio político resultante de elecciones libres.

Vasapolo luego llama la atención sobre la tendencia de los medios occidentales a “deslegitimar las instituciones venezolanas a partir de simples conclusiones”, y señala que la Corte Suprema de Justicia “continúa en estas horas la evaluación iniciada el 5 de agosto de 2024 para emitir una decisión final”. decisión.» Sus decisiones son definitivas y vinculantes”. Pero las agencias y los medios de comunicación occidentales ni siquiera quieren distinguir entre realidad y controversia política y declaran: “La mayoría de los observadores creen que la Corte Suprema de Justicia está subordinada a las autoridades y, por lo tanto, no puede emitir un informe libre y transparente. decisión.»

Aurelio Tarquini