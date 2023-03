Serie A: Roma – Juventus 1-0, un golazo de Mancini decide – Calcio

Roma y Juventus se enfrentaron y al final fueron los giallorossi los que ganaron tras la segunda parte gracias a un gol de Gianluca Mancini. El defensa cedió los tres puntos al equipo del técnico José Mourinho, que eliminó la mala derrota del martes ante el Cremonese, para que el Milan ocupara la cuarta plaza y se posicionara con ilusión en el partido del jueves ante la Real Sociedad. La Juventus se detiene tras cinco victorias consecutivas y debe reajustar su peso-15 en la clasificación para alcanzar la meta que, como asegura Allegri, «vale por tres campeonatos». registro

Yo olvido Gol: Mancini en el minuto nueve (ANSA)

Roma-Juventus es un desafío con sabor a viejo que muchas veces ha escrito la historia de la Serie A con una rivalidad envenenada. La última gota de veneno, la de la descalificación de Mourinho tras la disputa con el cuarto árbitro, Serra, se congeló en Cremona, acusado de ser del Turín y por eso quiso castigar delicadamente a Mourinho de cara al partido contra los Leones y. blancura. El Tribunal Federal de Apelaciones detuvo la decisión de excluir al jugador portugués con el fin de retirar a los Giallorossi Mourinho y traer al ex Dybala como centrocampista de Pellegrini, quien se recupera de la gripe y apoya al Wijnaldum. Banco de inicio para Abraham. En comparación con la derrota en Cremona, Matic y Karsdorp (favorito sobre Zalewski) regresaron, así como el regreso de Smalling de la eliminación. No disponible Solbakken. Allegri, en cambio, no varió el ataque en tándem de Vlahovic Di Maria, que prefirió desde el inicio a este último sobre Keiza. Locatelli recuperó el control después de la eliminación, Cuadrado confirmó la derecha en lugar del no disponible De Sciglio y una defensa totalmente brasileña con Danilo, Bremmer y Alex Sandro. El ambiente en el Olimpico es tan evocador como el grafiti que acompaña la entrada de los equipos al terreno de juego antes del saque inicial y un cartel desde el río Tíber para saludar a Maurizio Costanzo («Boni State boni, Ciao Maurizio»). La primera parte fue pobre y con poca emoción. Los primeros minutos del partido están estudiados aunque fue la Juventus la que inmediatamente intentó apurar a Vlahović a los tres minutos, pero en su conclusión Rui Patricio no se preocupó demasiado. La Roma mantiene bien los espacios. En el minuto siete, Mancini tuvo un problema en el tobillo, pero el jugador de los giallorossi se quedó en el campo. Los tempos son bajos y el juego lucha por despegar en ambos lados. En el minuto 16, la Roma intentó hacerse peligrosa con Dybala, pero su conclusión la paró Rabiot. Los giallorossi intentan aumentar el ritmo y en el minuto 18 sorprenden a la defensa de la Juventus: Spinazzola tiene campo abierto y entra al área, pero a sugerencia suya en el medio llega primero Kostic. En el minuto 23 vemos a la Juventus, Di Maria manda un balón al borde que descubre Vlahović pero la defensa de la Roma cierra bien. En el minuto 27 ve a Dybala, pero su zurdazo desde la frontal encuentra a Szczesny a punto de convertir. La Juve estuvo cerca de marcar en el 44′ por mediación de Rabiot, pero su disparo rebotó en el poste y luego en un saque de esquina de Rui Patricio. En la segunda mitad, Allegri sustituyó a Alex Sandro por Bonucci mientras Mourinho retomaba la primera parte. Tras el bajo ritmo de la primera mitad del partido, la Juventus intenta precipitarse en busca del gol, y aumentar la presión, pero en Roma se adelantan en el minuto ocho, con Gianluca Mancini pegando una potente diagonal desde la frontal. Esto supera a Szczesny. Juventus peligrosa con tiro libre de Cuadrado en el minuto 14; La conclusión colombiana baila el post. El liderazgo de los giallorossi tiene la capacidad de finalmente dar vida al juego. Di María y sus compañeros buscan el gol del empate y los giallorossi buscan el contraataque al remate en busca del gol de seguridad. Mourinho mezcla las cartas y en el minuto 27 sustituye a Dybala por Abraham, mientras que Allegri responde enviando a Pogba y Paredes al estadio. La Juventus insistió y en el 33′ se puso peligrosa para Di María, cuyo disparo se fue desviado en un saque de esquina. En el frenesí final, Kane, que sustituyó a Cuadrado, fue expulsado a los pocos segundos por un error de reflejo. La Juventus rodea el área de la Roma, que resiste y restablece los tres puntos.