Serie A, Empoli – Juventus 4-1 – Fútbol

Serie A, Empoli 4-1 Juventus crónica

El Empoli disfruta de la salvación y celebra ante su afición una victoria histórica. La Juventus perdió 4-1 y dominó la larga distancia y los anchos durante largos períodos de tiempo en un partido que comenzó al alza para los blanquinegros, incluso antes de que comenzara el penalti de 10 puntos. «Jugamos en una situación surrealista, con la sentencia llegando un cuarto de hora antes del partido. Pero el colapso mental no se justifica. Ahora hay que callar y aceptar la derrota. Pero quiero decir una cosa: que así sea». claro que anotamos 69 puntos en el campo”, dijo Massimiliano Allegri a Dazen.

agencia ansa El fallo del Tribunal de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol tras la clausura del colegio de garantía. «Los siete directivos de la Juventus absueltos». Amargura en el club y en millones de aficionados. Calvo «No estamos satisfechos, estamos valorando el recurso» (ANSA)

Juventus no participó del todo en el partido y ahora está en el séptimo lugar y fuera de las copas. Habiendo logrado su objetivo, el «scudetto» hace una semana con la Sampdoria, le dio un empujón especial al equipo de Zanetti, que jugó con absoluta libertad con la cabeza. Se vio enseguida: la ligereza del Empoli ante la Juventus se vio lastrada por la eliminación de la Liga Europea en Sevilla y luego por la decisión de la justicia deportiva, que llegó a los pocos minutos del saque inicial. Caputo celebra con un doblete, pero también está el sello del Capitán Loberto, sellado por la cuarta diana azul de Piccoli.

El único gol de Chiesa en el empate 3-1 dejó a Allegri, quien parecía visiblemente afectado al final, con la esperanza de una remontada. Quizás el momento más difícil de la temporada para la Juventus. Las ambiciones de la Liga de Campeones se han visto restringidas categóricamente por la decisión del Tribunal de Apelación. Se llegó a una decisión durante la preparación para el partido de Castellani. Quizá no sea casualidad que el inicio del partido fuera importante para blanquinegros, casi como respuesta al enfado: tres ocasiones de oro en quince minutos sucedieron a Vlahović, Kosti y Milik, y el marcador que pudo abrirse de inmediato en favor de los chicos Allegri. En cambio, aquí está la característica azul: Milek le cometió una falta a Campiaghi en el área. A once metros de distancia, Kabuto lo enfrió y lo acorraló para no dejar que Shizune llegara. No han pasado ni cuatro minutos y parece que los invitados ya están fuera de juego: en los giros de esquina, Caputo intenta una patada de media bicicleta, con Akpa-Akpro corriendo por la pista y girando; Szczesny hace una atajada excepcional, pero deja el balón a Loberto, que anota desde un metro de distancia. Oportunidad de acortar a Bremer: desde dos pasos, y un espejo completamente abierto, inexplicablemente envía hacia un lado. Solo Rabiot está tratando de hacer algo. Juega Juventus pero no llega tarde con foco.

En la segunda mitad, Alex Sandro perdió frívolamente otro balón y Akpa Akbaru se salió del carril de la derecha para ayudar a Caputo en el centro del área. Toque abajo para el delantero del Empoli que anotó dos veces sobre el Chesne. Es la Juventus la que se lleva el balón en el partido, pero se deja más el Empoli que intenta aplastarlo al contraataque. Chiesa hizo el 3-1 en la final, también por medio despiste de Vicario, acostumbrado a taponarlo todo: esta vez dejó pasar el balón, quizás al alcance de un partido en el que volvió a ser protagonista. Es el gol de la bandera de la Juve. En el minuto 93 llegó el error de Kane y Piccoli lo aprovechó en el área de penalti en el 4-1 definitivo. Cantamos volando a «Castellani», mientras que el triple pitido comienza «Fenomenale» de Gianna Nannini, como la temporada de Empoli de Paolo Zanetti.

Con la derrota por 4-1 ante el Empoli, la Juventus descendió al séptimo lugar de la clasificación con 59 puntos, y actualmente se encuentra fuera de la zona que da acceso a las Copas de Europa. La otra consecuencia del tiro penal -salvo que haya otra revisión de la sentencia- es la clasificación deportiva de la Lazio a la próxima UEFA Champions League. Los biancocelesti, que terminaron terceros, como todos los equipos que iban del tercero al séptimo, suben un escalón y con 68 puntos están seguros del pase.