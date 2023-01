Serie A: Cremonese – Inter 1-2, dos goles de Lautaro – Calcio

El Inter derrotó 2-1 al Cremonese al inicio de la jornada 20, abriéndolo con un gol de Okerek en el minuto 11, que revirtió con dos goles de Lautaro Martínez, que marcó en el minuto 21, y luego en el minuto 20 del segundo. mitad. Los nerazzurri ascendieron al segundo lugar temporal con 40 puntos, -10 del Napoli, y Gregorossi se quedó en el último lugar con ocho puntos. Registro

Yo olvido Goles: En el punto 10′ Okereke, 21′ Lautaro; En Calle Lautaro 19′ (ANSA)

Lautaro ofrece (doblete) e Inter retoma la marcha. Después de una eliminatoria ante el Empoli en casa, el equipo de Inzaghi vuelve a la carretera al vencer al Cremonese por 2-1. Un merecido éxito de Zini, pero los nerazzurri recuperaron a los Wizards tras quedarse atrás unos minutos después con un soberbio disparo de Okereki desde el borde del área penal. Sin embargo, en ese momento el Inter no se desprendió y rápidamente logró romper la barrera de Ballardini Cremonese 10′ después. Un requisito previo para terminar la primera parte con empate, jugar la segunda con más paciencia y hacer uso de la mejor calidad técnica para encontrar tarde o temprano el carril correcto. Y fue. Si en la primera parte el gol de Lautaro fue un robo en un rechace de Karnicki tras un remate de Dzeko, en la segunda parte el delantero sacó lo mejor de la brillante gesta del bosnio. De hecho, la definición de Dzeko fue decisiva ya que encontró el bolsillo derecho para su compañero campeón del mundo, también afortunado en el final dado el tiro desviado de Vázquez y remató detrás del portero de Cremona. Inzaghi supo aprovechar la primera falla del Cremonese obligado a sustituir a Castagnetti por un problema muscular y de hecho sin otros centrocampistas en el banquillo. La entrada de Afena Gyan hizo que Grigiorossi atacara más cambiando a un 3-4-3 pero también para dejar algo de espacio atrás. La incursión de Dumfries dañó a la defensa gris-rojiza, pero sobre todo Dzeko fue determinante con su capacidad para salir del ataque con voleas en la frontal del área hasta que el gol puso el 2-1. Pero tras el gol, el Inter se relajó un poco, dejando al Cremonese al menos dos buenas ocasiones para igualar el partido. Primero Buonaiuto y luego Dessers dieron escalofríos a la multitud nerazzurri, pero no se materializaron. En la final, la entrada de Lukaku, que no fue muy determinante, no cambió mucho las cosas con el Inter gestionando una buena posesión del balón hasta el quinto minuto de la prórroga. Razia al entrenador Simone Inzaghi: «Merecida victoria que nos alegra, en un campo complicado. Reaccionamos bien tras encajar el gol. Los jugadores estuvieron muy bien». El técnico David Ballardini puso buena cara: «Dzeko era importante pero Lautaro corrió los 70 minutos y marcó dos goles… Ni que decir tiene que marcó la diferencia. Intentamos picar a los nerazzurri en la segunda mitad. A estas alturas de la temporada siempre debemos tratar de sacarle el máximo provecho, aunque arriesguemos algo”.