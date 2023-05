“Seré solterona toda mi vida” – Diario

surgir Ella es la viva imagen de la dulzura pero, precisamente por su manera soñadora, tiene la capacidad de ponerse al día en salidas trágicas como mínimo. eso es lo que le paso muy cierto Cuando la cantante, en respuesta a la pregunta «Sly» de Silvia Tovanen, describió su situación emocional y la imagen del hombre ideal que le gustaría tener a su lado.

“Muy cierto”, Arisa está lista para un nuevo amor.

Arisa se unió a Silvia Tuvanen en el penúltimo episodio de muy cierto, transmitido el sábado 13 de mayo. Un día importante antes de la final amigosEl programa de talentos María De Felipe en el que la cantante actuó como profesora de canto pero no solo. Gracias al presentador, Arisa mostró su increíble talento en actuaciones que pusieron la piel de gallina a todos. amigos eran adecuados para volver al juego Y por eso está agradecido.

Su nuevo sencillo fue lanzado hace unos días, No me iré, un éxito ya que para Tovanen se convirtió en un pretexto para indagar en la vida amorosa de la cantante. «[La canzone, ndr] Hablando de uno historia de amor – explicó Arisa – donde una de las partes decide, a pesar de los problemas, mantenerse firme. Usé esta metáfora para contar una historia que me importa mucho, que vivo conmigo mismo todos los días, y es verdad. A veces no me siento con ganas. (…) Me quedaré y trataré de hacer florecer todas las semillas que he sembrado hasta ahora.

Una historia de amor que inevitablemente brota de la caja de la verdad:Nunca me he amado tanto En las relaciones que has tenido en el pasado, Ahora quisiera otra cosa (…) Encantadora, sencilla, recíproca, ligera con alguien a quien realmente le importa que yo esté bien». Es el deseo -más que comprensible- de una mujer sensible que ha pasado por tanto y que, tras llegado a la «era de la conciencia», como ella misma lo llamó, ¿no solo quiere un poco de serenidad y la posibilidad de construir algo sólido y duradero. De lo contrario, bromeo con todos con «si sigues con estas afirmaciones seré solterona de por vidaIrónicamente, eso lo caracteriza.

Arisa, la crítica más dura de soportar

L’El sarcasmo es un arma poderosa. Y Arisa lo maneja tan bien que todo parece ligero, más de lo que realmente es. Responde con una sonrisa, incluso cuando alguien disfruta lanzándonos las críticas más duras, de esas que llegan al corazón y dejan cicatrices imborrables.

¿Más duro con Arisa? «Este soy yo loco»dijo a los micrófonos de Silvia Tuvanen. «Ahora creo que todos se han dado cuenta de que es solo mi forma de ser. No estoy loca, solo soy un poco ‘fru fru'», agregó con una dulzura refrescante.

Es un momento de renacimiento para la cantante que conocimos cuando era muy joven en Sanremo en notas. sinceridad. Esa chica tímida y tímida dio paso a una mujer con D mayúscula. Amó, sufrió y siempre se levantó Y hoy Arisa está más hermosa que nunca, en el sentido más profundo del término. En desafío a la crítica estéril de la gente con comentarios fáciles.