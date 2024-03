Serán bloqueados por el convoy Maxi Telus. Conclusión Lazzaroni Ex

Saronno – El día comenzó a las 17 horas con una fiesta en la zona verde del parque Alpini ep.A las 6:30 pm se convirtió en procesión. La referencia se remonta al 15º cumpleaños del Centro Social Telos, punto de referencia para los anarquistas de la región.

La procesión, encabezada por la policía estatal con un vehículo blindado y varias patrullas, se abre con una pancarta con el lema histórico: «Difundamos la autoadministración». Hay un camión con un cartel de “Alto al genocidio”.

Unos doscientos participantes en la procesión. En Via San Giuseppe, la procesión fue detenida por el macizo de flores de Corso Italia, impidiendo el paso. Los manifestantes leyeron algunas declaraciones contra la guerra en Palestina entre cánticos. La procesión continuó luego por el paso subterráneo de Via Primo Maggio, zigzagueando entre los coches en fila por Novara hasta via Iv Novembre en Uboldo, donde se detuvo en el antiguo Lazzaroni. Algunos activistas los esperaban en el tejado del edificio histórico portando bombas de humo rojas y pancartas.

En el momento de redactar este informe, a las 19.35 horas, la vía Iv de noviembre de Uboldo, hasta la rotonda de Esselunga di Saronno, está cerrada al tráfico.

Mira todas las fotos Más de 200 personas desfilan por Telos: aquí están todas las fotos

(Foto: Procesión en el centro con los anarquistas en el Centro Social Telos, que hoy celebra su 15 aniversario)

