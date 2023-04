¿Será Magi el nuevo buscador de Google (para responder a Bing con ChatGpt)?

Las chicas del pánico están llamando Los reyes magos . Pánico es lo que sintieron los empleados de la empresa Google cuando – según cuyas fuentes Los New York Times – Ellos lo sabían Samsung el gigante coreano de los smartphones, tras años de colaboración se verá tentado a cambiar al buscador microsoft bing Por su integración con la inteligencia artificial ChatGpt/OpenAI. La preocupación por la repentina detención de Sundar Pichai en la carrera por la IA confirmó: «Podría ser muy peligroso, si faltan todas las respuestas», dijo el director ejecutivo de Mountain View, «necesitamos reglas como la energía nuclear». Magi es la nueva funcionalidad que Google ha diseñado para abrirse a la inteligencia artificial y hacer crecer el popular motor de búsqueda. Tanto es así que alguien está hablando de un nuevo buscador, radicalmente diferente al pasado.

Según la mensajería interna de Google comprobado antes Los New York Times Y El contrato de Google con Samsung para los teléfonos Galaxy, para los que Google Drive es el valor predeterminado, tiene un valor aproximado $ 3 mil millones de ingresos anuales. El año pasado, Samsung vendió más de 250 millones de teléfonos inteligentes basados ​​en el sistema operativo Android de Google y las dos empresas han sido socias durante muchos años. otros $ 20 mil millones bajo un contrato similar manzana que se renovará este año. Además de los números terribles, hay valor para los usuarios: elegir un motor de búsqueda «predeterminado» en los navegadores móviles de las empresas líderes en el mercado móvil vale miles de millones de búsquedas de Google.

La portavoz de Google, Lara Levine, dijo en un comunicado. No todas las lluvias de ideas o ideas de productos conducen a un lanzamiento. , pero como dijimos antes, estamos entusiasmados de traer nuevas funciones impulsadas por IA al motor de búsqueda y pronto compartiremos más detalles. »

Si Samsung y Microsoft se niegan a comentar sobre este enfoque, esto debe decirse Google ha estado lidiando con eso durante años. Investigación en inteligencia artificial. dividirlo Mente profunda Y Con talleres (entre otros) a Londres es considerado uno de los principales centros de investigación de IA del mundo y la empresa ha sido pionera en proyectos de IA como Coches autónomos y los llamados paradigmas lingüísticos Utilizado en el desarrollo de chatbots: T de ChatGpT se refiere a Transformer, un modelo introducido por Google en 2017. En los últimos años, Google ha utilizado grandes modelos de lenguaje para mejorar la calidad de los resultados de búsqueda, pero Me he abstenido de adoptar completamente la inteligencia artificial Porque era susceptible de generar afirmaciones inexactas o totalmente falsas.

que eso Un aspecto importante de Google ya que los anuncios de búsqueda son La principal forma de ganar . El chatbot de Bard no muestra anuncios y, en la industria de la tecnología, se espera que las respuestas de IA a los motores de búsqueda puedan Hacer que los anuncios sean menos relevantes para los usuarios empresa que generó 162.000 millones de dólares en ventas para Google el año pasado.

posibles aplicaciones

Según un ejecutivo en un documento, informado por The New York Times, Google está explorando varias áreas posibles para usar inteligencia artificial en su software y servicios. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar tecnología de mapeo Google Earth CCon la ayuda de la inteligencia artificial Residencia en Encuentra música a través de uno Chatea con un chatbot. una herramienta llamadagifi » Utilizará inteligencia artificial para generar imágenes en los resultados de Google Image. profesor de tívoli, Enseñaría a los usuarios un nuevo idioma a través de conversaciones de texto abierto con inteligencia artificial. otro producto, buscar a lo largo, Permitirá a los usuarios hacer preguntas al chatbot mientras navegan por la web a través de su navegador Google Chrome (los usuarios pueden preguntarle al chatbot sobre las actividades que ocurren cerca de la residencia de Airbnb y la IA escaneará la página y el resto de Internet en busca de una respuesta.