Juventus, triple defensa: aquí está la estrategia de 15 cancelaciones

Menos 15 para la Juventus, ¿sí o no? El Kone Assurance College responderá mañana a la pregunta con una sesión en la que se debatirá el recurso presentado por la Juventus contra el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones. Los pliegues de la justicia matemática son interminables. Pero básicamente hay tres escenarios posibles: afirmación, revocación y diferimiento para reformular la pena (de hecho, reducirla). La cita es a las 14.30 horas en el Salón de Honor del CONI que corre el riesgo de un verdadero aforo: se permitirá el acceso a los medios con prohibición absoluta de retransmisiones en directo o en diferido del contenido sonoro y visual de la audiencia. Dada la precisión del problema, la Junta de Garantía de las Divisiones Unidas decidirá. Además del presidente Gabriele Palmieri Sandoli, estarán los jefes de departamento Vito Branca, Attilio Zemmatore, Massimo Zaccio y Dante Alessio. El recurso de la Juventus lo firmó Angelo Clarizia, el ex subcomisario de la Asociación de Fútbol, ​​dirigido por Roberto Fabricini, Nino Paolantonio, Maurizio Bilacosa y Davide Sangiorgio. La FA no se constituyó y la acusación no será sustentada por el Fiscal Federal Giuseppe Chenier, sino por el Prefecto Ugo Tauser, Jefe de la Fiscalía Deportiva. Todavía está por determinarse si se permiten algunos terceros (por ejemplo, Codacons). Los jueces tienen a su disposición las actas de las actuaciones desde hace algún tiempo. La discusión debe durar 2-3 horas. Luego estará la sala del consejo. Por lo general, las sentencias llegan durante el día, pero esta hora no está nada clara.

Pero, ¿cuál será el corazón de este desafío legal en el que discutiremos no solo la apelación de la Juventus, sino también las personas acusadas de prohibiciones extremas (desde el expresidente Andrea Agnelli hasta el exdirector deportivo Fabio Paratici)? La empresa interpuso un recurso de 100 páginas dividido en 9 puntos impugnando los motivos de la corte de apelaciones. Lo que superó las peticiones del Ministerio Público: 15 puntos en lugar de 9. El ataque de los abogados y asesores de la Juventus se centró en “violar las normas de derecho”, que es la fortaleza del Consejo de Seguridad. No es un verdadero tercer grado sino un grado de «legitimidad».

Para simplificar, Juventus dice: no se puede reabrir el proceso después del doble depósito de hace un año; Los cargos por los que fuimos condenados son diferentes a los de la remisión original; Por lo tanto, no podíamos defendernos, pasando de 15 operaciones acusadas a la existencia de un “sistema fraudulento”, más precisamente, no era posible “ninguna contradicción en la defensa del diferido”; Las «Cartas de Covisoc» en realidad marcaron el comienzo de la acción disciplinaria y la no toma de posesión (posteriormente impuesta por Tar) es una «violación del derecho de defensa». Finalmente, menos 15 no es conmensurable y, sobre todo, los jueces federales de apelaciones no han explicado cómo llegar. Un guiño a la otra posible causa de recurso ante el órgano de garantía, que habla de la posibilidad de “una omisión o motivación insuficiente respecto de un punto decisivo de la controversia que ha sido objeto de controversia entre las partes”. Esta falta de motivación, es decir, tienes que explicar cómo creaste el menos 15 para luego poder volver a lanzar la penalización, puede actuar como un candado en algún tipo de término medio y, de hecho, es uno de los más predicciones populares de Eva.