Sensi envía a los nerazzurri a cuartos de final en la prórroga

L ‘Enterrar multiplicar elEmpoli y califica para cuartos Copa de Italia Pero la tarea resultó ser más compleja de lo esperado. entre con Sánchez En el primer tiempo, y luego en el segundo, Empoli superó a los anfitriones delincuente Gol en propia puerta de Radu tras un cabezazo de algodón. La lotería se volvió a sortear en el minuto 90 rana Luego en la prórroga el gol decisivo Sentidos acabo de entrar

el partido

Nunca es una buena señal cuando un equipo pierde a un jugador después de dos turnos en el reloj. Eso es lo que le pasa al Inter, ni siquiera el tiempo de entender estar en la cancha y parar a Tucu Correa de inmediato. Un contraste muy marcado con Romagnoli y la penumbra del dolor del argentino que abandona el campo entre lágrimas y da paso a Alexis Sánchez. Peor que esto no puede empezar, pero también es cierto que a veces algo muy positivo nace de una circunstancia negativa.

Sánchez entonces. Dentro de la chilena sin calefacción, pero en este período, Nino Maravilla desafía sin miedo las leyes de la física y la biología. Convierte en oro todo lo que toca, y trata la pelota con un fácil desarmar. Así que es Sánchez quien pone por delante a su equipo con un tiro libre perfecto y un cabezazo que pega en el centro de Dumfries. El gol es hermoso y el movimiento es hermoso, ese que suele lograr el Inter cuando el equipo está completo, circunstancia que no es así en este caso.

Entre los intocables, en el campo solo está Lautaro, que necesita jugar (y posiblemente marcar), y el resto de este Inter es una combinación inédita. Incluso después de que Sánchez se levantó para entrar, es impresionante echar un vistazo al banquillo nerazzurri donde hay tres defensores de primer nivel más Barilla, Calhanoglu y Dzeko, por nombrar algunos. Brozovic no está ni en el banquillo ni en el campo y eso nos hace entender una vez más lo insustituible que es el croata en una maniobra en una tarde de San Siro que no es de los últimos partidos. Ninguno de los Gagliardini, Vecino y Vidal posee propiedades que puedan incluso vagamente llamar Brozo. Se buscan y encuentran otras soluciones, pero nunca es la misma música.

Empoli también saltó al campo en la primera parte que termina con ventaja de 1-0 en Inter. Andrezzoli, sin embargo, manda al campo una plantilla llena de calidad, con delanteros que han dado y darán como Pinamonte y Cutrone, además de las originales revelaciones a sus espaldas. si era

Juega con valentía incluso en el centro del campo, donde no siempre hay las distancias adecuadas entre los hinchas del Inter y, por razones obvias, no siempre se encuentran de memoria. En el medio del campo, los toscanos juegan parejos, en las bandas hay una dispersión de los anfitriones y no es casualidad que jugar la ventaja del Inter surgió precisamente de la iniciativa del extremo (Dumfries). De ahí a la segunda mitad, las ocasiones fueron claras sólo con Dumfries (tiro desviado) y Lotaro (doble tiro cercano que rechazó Forlán), además de alguna que otra amenaza de parte de Radu.

Andreazzoli encontró el término medio correcto entre las necesidades inmediatas y la idea del próximo partido por el campeonato, revolucionó al equipo en el período intermedio, cambiando tres a la vez. Comprendió que podía intentar apostar por la calidad, por lo que se centró en Henderson y Ritchie. Los primeros minutos de la segunda parte le dieron la razón, porque además de un cabezazo en dos pasos (alto) de Ranocchia, son los toscanos los que toman el volante y manejan a su ritmo.

A nada podía extrañar que el Empoli, cada vez más seguro de sí mismo, se fuera a llevar el empate gracias a un recién llegado, Bajrami. Jugada propia, un epílogo de zurda remata en el córner con precisión de cirujano. Lejos de ser aleatorio, lejos de un bucle aislado. El gol del empate llega al final del cuarto de hora, jugado por el Empoli de manera perfecta, con un gran ambiente de equipo y una calidad encantadora.

Inzaghi también intenta cambiar de lado, lanzando a Barella y Calhanoglu, pero no logran entrar tan efectivamente como los oponentes. Un par de conclusiones nerazzurri, nada especial. Entonces el asesinato perfecto de los toscanos. Primero, Sacchi tira un penalti por una mano inexistente de Dumfries, luego lo quita pero no desmerece el entusiasmo de Empoli, que se adelanta con un cabezazo de Cutrone que pega en el larguero y luego en el talón de Rado y entra la meta.

Como jugar en orden y pensar no tiene sentido, el Inter tiró la carta de la Rabia sobre la mesa. Con Dzeko en el campo atacando de cabeza. Todo puede parecer inútil, pero cuando los 90 están a punto de terminar

El disparo que lo dispara todo es el de Ranucchia, que se convierte en punta en el área rival y va a por un 2-2 que paga la prórroga pese al suspenso de un gol anulado en Sánchez por fuera de juego de Dzeko.

Inzaghi le pide a su gente que encuentre el equilibrio y son escuchados. La primera prórroga sigue la tónica de la primera mitad, con un Inter cada vez más seguro de sí mismo y más decidido en su búsqueda del gol contrario. La reanudación de Empoli fue menos inteligente, y ciertamente lo intentó la segunda parte, que jugó a razón de mil por hora. Posicionado frente al área rival, el Inter volvió a tomar la delantera al final de la primera prórroga. Cierto, para ser precisos, de Sensei que acaba de entrar, el primer grito de una temporada compleja hasta el momento y un trozo de partido no menos difícil de escalar.

Reflejos asomaban por ambos lados, poca emoción en la segunda prórroga. El Inter siempre ha practicado la posesión del balón que maneja esta temporada de forma fluida y útil, en Empoli el entusiasmo de los recién llegados ya no es suficiente. Así, con mucho más esfuerzo del esperado y con la ayuda de un jugador como Sensei que ya tiene la bolsa en la mano, el Inter pasa la vuelta. Le espera el ganador del Roma Lecce, quizás uno de los tantos partidos del corazón.

las boletas de calificaciones

Sánchez 7 – Érase una vez un jugador triste e indignado que siempre entraba y salía del campo con la cabeza gacha, ahora hay un enano confundido que se destaca en las jugadas mágicas y marca goles importantes. Pero esta vez no es suficiente.

Vidal 6,5 – Parecía que debería probar suerte como director y, en cambio, dejar ese trabajo a Ficino y trabajar para Vidal, luego recuperarse y comenzar de nuevo. Salió muy enojado porque sabía que no valía la pena un reemplazo.

Dumfries 6 – Siempre que hay un sprint de carrera, siempre está listo. Más rápido que nadie y, a menudo, muy directo al poner la pelota en el medio.

Forlán 6.5 – Los primeros minutos oficiales de la temporada y el impacto inmediato con el San Siro, una velada que honra al oponer lo mejor que puede las muchas conclusiones del rival.

Aslani 6.5 – Dio señales positivas en sus ediciones anteriores, las confirmó al menos en parte en esta noche de Milán, siempre insertándose provechosamente entre líneas.

Martínez 6 – Es un período extraño, porque si, por un lado, demuestra que sabe estar disponible para el equipo incluso en la etapa de no posesión, por otro lado, debe encontrar precisión en las conclusiones.

Demarco 6 – Su técnico sigue prefiriendole como defensa central y el chico se adapta mucho, aunque de esta manera pierde esa dinámica que le puede ser muy útil.

vecino 5 – Sigue demostrando ser un extraño para el resto del equipo, y no está claro si se debe a su responsabilidad o al deterioro de la relación con el técnico.

7 – Inmediatamente comienza a dibujar jugadas de mucha calidad que le dan confianza al equipo, y es casi natural que sea él quien marque el 1-1.

Cotrón 7 – El primer tiempo del gran sacrificio, luego en el segundo tiempo vuelve con mayor inspiración y del cabezazo nació el gol 2-1.

rana 6.5 – Luchó mucho durante los 90 minutos posteriores a Cutrone, y finalmente inventó el tipo de gol que un defensor marca una vez en la vida.

Sensi 6.5 – Todos se preguntan por qué ingresó al campo después de que fue vendido a la Sampdoria. Varios errores en los primeros partidos, luego aquí está el gol de 3-2 que da la vuelta a la noche.

Mesa

Inter 3-2 Empoli

Inter (3-5-2): Rado 6 D’Ambrosio 6, Ranocchia 6.5, Dimarco 6; Dumfries 6, Gagliardini 5 (32′ st Dzeko 6), Vicino 5 (19′ st Barella 6), Vidal 6,5 (19′ st Calhanoglu 5), Darmian 6 (19′ st Perisic 6); Correa sv (5′ pt Sanchez 7), L. Martinez 6 (Sensei score 6,5). Entrenador S. Inzaghi 6. DisponibleHandanovic, Cordaz, De Vrij, Kolarov, Skriniar, Bastoña.

Empoli (4-3-1-2): Forlan 6.5 Viamose 6 (calle Stojanovic 6 26), Viti 6, Romagnoli, 6 Marchesa 6 (calle Ismagli 40 6); Zurkowski 5,5 (1′ Ricci 6,5), Stulac 6,5, Bandinelli 5,5 (1′ Henderson 6,5); Aslani 6.5 (7′ Sts. Fizzini 5.5); Pinamonti 5,5 (1′ Bajrami 7), Cutrone 7. Entrenador Andreazzoli 6,5. Disponible MP, Ojkani, Damiani, Tonelli, Risa, Pezula.

Regla: bolsas

Señales: 13 ‘pt Sanchez (I), 16’ st Bajrami (E), 31 ‘st aut. Radu (E), 45′ calle Ranocchia (I), 15’ puntos Sensi (I)

amonitas: Ficino (I), Romagnoli (I)

Despedido:-

Estadísticas

El Inter jugará los cuartos de final de la Copa de Italia por 47ª vez y por octava temporada consecutiva.

Por segunda temporada consecutiva, el Inter se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Italia a través de la prórroga (frente a la Fiorentina en 2020/21): los nerazzurri han pasado de ronda en cuatro de las últimas seis ocasiones en las que han jugado en la prórroga. Tiempo en la Copa de Italia.

El Inter tiene 20 goleadores de temporada, más que cualquier otro equipo en las cinco mejores ligas europeas en todas las competiciones.

El Inter lleva 11 partidos sin perder en la Coppa Italia ante el Empoli, gracias a 10 victorias y un empate, el conjunto toscano al que los nerazzurri se han enfrentado varias veces sin perder en la competición.

Alexis Sánchez volvió a marcar en la Coppa Italia 4.291 días después del primer partido y hasta esta noche fue la única vez: fue el 21 de abril de 2010 con la camiseta del Udinese (ante la Roma).

Alexis Sánchez ha aportado efectivamente cinco goles en sus últimos siete partidos con el Inter en todas las competiciones (cuatro goles, un pase), tantas participaciones como en las veinticinco anteriores (tres goles, dos goles).

Denzel Dumfries es el segundo jugador del Inter que ha dado al menos una asistencia en tres competiciones diferentes esta temporada (Serie A, Champions League, Coppa Italia), después de Matteo Darmian (Serie A, Champions, Supercoppa).

Con el gol de Nadim Bajrami, Empoli le marcó al Inter en la Coppa Italia 33 años, 11 meses y 9 días después de la última vez (10 de febrero de 1988, Giuseppe Incochetti).

Nadim Bagrami ha marcado ocho goles esta temporada considerando todas las competiciones, excepto Lorenzo Pellegrini y Mario Pasalic (ambos nueve) entre los centrocampistas de la Serie A.

Los dos últimos goles de Andrea Ranocchia en la Coppa Italia llegaron a partir del minuto 80.

El Empoli ha sido eliminado en las últimas cinco ediciones de la Coppa Italia en las que ha llegado a los octavos de final, habiéndose clasificado en cuartos de final en tres de las seis ocasiones anteriores.