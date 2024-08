Selvagia Lucarelli no logró sobrevivir y vomitó la verdad sobre Lorenzo Biagiarelli: “Fue abusado…” | Todo es culpa de la emisora

Selvaggia Lucarelli no dio marcha atrás: esta vez volvió a hablar en serio de Lorenzo Biagiarelli con una confesión que cae como un rayo del cielo.

Los últimos años han sido muy intensos para la pareja que ha formado Lorenzo Biagiarelli Y Selvagia Lucarelli. Ambos han tenido la oportunidad de participar en numerosos proyectos de trabajo, entre ellos la edición de libros. Otros se pelean por celos: nos peleamos por gatos, flores, cuadros y restaurantes..

En este período, Lorenzo Biagiarelli fue una de las principales figuras de la escena.. Tuvo la oportunidad de incursionar en el campo culinario y comenzó una carrera como bloguero y escritor gastronómico, publicando libros exitosos, incluido el más reciente. comí mucha carnepublicado en los últimos meses.

Todo esto no acaba aquí, porque Lorenzo Biagiarelli también tuvo la oportunidad de presentarse ante la audiencia televisiva, junto a Antonella Clerici en el programa È sempre cena. Sin embargo, esta aventura terminó recientemente, dejando una profunda huella en el corazón del chef.

Fue su pareja, Selvagia Lucarelli, quien rompió el silencio y habló sobre la chef, y su mensaje no pasó desapercibido para los fanáticos de ambos.

Lorenzo Biagiarelli vuelve a la polémica

El año pasado fue particularmente intenso y lleno de acontecimientos para Lorenzo Biagiarelli, que cambió radicalmente la gestión de su carrera y se despidió del programa permanente del mediodía. Esta decisión se produjo en conjunto con el caso relacionado con la muerte de la restaurantera Giovanna Pedretti, quien se suicidó luego de la polémica que arrasó su restaurante.

A partir de ese momento, Lorenzo Biagiarelli Decidió dedicar su tiempo y proyectos empresariales a temas que le eran especialmente importantes, como la agricultura sostenible y la agricultura intensiva.

Selvagia Lucarelli suelta: toda la verdad sobre Lorenzo Biagiarelli

Las polémicas no han faltado a lo largo de los años para la pareja formada por Lorenzo Biagiarelli y Selvagia LucarelliEsto también sucedió durante la participación del chef en el programa “Bailando con las Estrellas”. Lo que debería haber sido una experiencia emocionante y llena de diversión se convirtió en un viaje complicado y lleno de críticas dirigidas a Biagiarelli e incluso a su pareja y a uno de los comentaristas del programa.

No es casualidad que fuera Selvagia Lucarelli quien rompiera el silencio en aquella ocasión, a través de un largo post publicado en las redes sociales. Aquí puedes leer las siguientes palabras escritas inmediatamente después de la transmisión. bailando con las estrellas: «No estábamos interesados ​​en hablar entre nosotros fuera del programa ni en superponernos, especialmente juntos. Bailar fue suficiente. Y me habría ahorrado recapitular esta maravillosa experiencia (!) si no hubiera habido un pequeño intento en el show del sábado, por enésima vez, de darle la vuelta a la verdad, es decir, de culparme por cómo fue todo. cuesta abajoLucarelli expresó entonces su prisa por defender de esta manera Lorenzo Biagiarelli En esa ocasión en particular:Prácticamente incapaz de decir nada sobre sí mismo, a diferencia de los demás, pasó dos meses defendiéndose de los golpes, bailando y siendo abusado gratuitamente. Y lo siento mucho sobre todo por Lorenzo, que le encanta bailar (lleva años pidiéndome que vayamos juntos a clase, y no siempre lo hago) y no se lo merecía.«.