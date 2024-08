Rendimiento de Wall Street en la sesión del 8 de agosto de 2024

Principales índices bursátiles de EE. UU. Terminaron la sesión con una fuerte subida.

El índice Dow Jones ganó un 1,76% hasta 39.446 puntos, mientras que el índice Standard & Poor’s 500 subió un 2,3% hasta 5.319 puntos. El Nasdaq tuvo un mejor desempeño (+2,87% a 16.660 puntos).

Definitivamente una sesión positiva para Eli Lilly. (+9,38% a 844,57 dólares), tras la publicación de los resultados financieros del segundo trimestre de 2024, cerró el período con ingresos y ganancias por acción significativamente mejores que el consenso de los analistas.

Por el contrario, Warner Bros. Discovery Quarterly no fue impresionante (-8,95% a 7,02 dólares): la compañía terminó el segundo trimestre de 2024 con una pérdida por acción que superó las estimaciones.

Las acciones del sector financiero están subiendo. Goldman Sachs y JP Morgan Chase subieron un 2,69% y un 1,84%, respectivamente. También comportamiento positivo para American Express (+2,05%).

Muy bueno también Intel (+7,9%) mi NVIDIA (+6,13%).