Seis apuestas (más y menos caras) para una subasta de reparación de fútbol fantasy – SOS Fanta

En una subasta de reparación, si ya está cubierto, puede mantener las apuestas. O si no tienes mucho dinero entonces sí vinculante para hacerlo. El primero es el nivel grande, de excelente nivel, aunque su costo es ligeramente inferior al de otros nombres. se encuentra alrededor antonio pargo, que siempre ha jugado desde la lesión de Belotti. Cuándo gallo Volviendo a la disposición de Juric, los dos podrán jugar por un lugar y rotar como lo hicieron al comienzo de la temporada. Sanabria entre los grandes nombres es el que más «apuesta», precisamente por la enorme presencia de Belotti. Pero puedes apuntar a ello. Tal vez fue subestimado un poco específicamente para gallo. No marca mucho para la cantidad de juego que dio el Torino, solo 5 goles en 21 partidos: pudo hacer más de cara a la portería. Siempre hay un proverbio extranjero puro en Turín exilio duqueSabemos lo importantes que son las extremidades en Yurich. De momento sigue marcando cero goles, pero ha dado asistencias. Al inicio de la temporada fue suplente, pero jugó de titular 9 de los últimos 10 partidos. Ahora también puede marcar más goles, es un defensa que apuesta por él y además es de los más caros (salvo Rahmani). (Ah, y si Singo está con él en la foto gratis, ¡llévalo a correr!)

🔴 Aquí está la guía de la subasta de reparación

nadim amiri Es sin duda uno de los nombres más interesantes del mercado de enero. Génova aspira mucho y puede convertirse instantáneamente en un elemento central de Plessin. Es un jugador de ataque con buenos pies. Este año jugó poco en el Bayer, solo 3 como titular en la Bundesliga. Pero en los últimos dos años y medio ha jugado mucho: 101 partidos con el Bayer Leverkusen. No marcó muchos goles, en la liga alemana 15 en 178 partidos. Pero con 24 pases, también. En el Génova podría ser un titular habitual de inmediato, su calidad sería de gran utilidad y el equipo carece de ella actualmente. Gran potencial para subasta de reparación, una de las apuestas más caras (cuidado, como siempre, de no pagar demasiado). Abdul Hamid Al-Subairi, de vuelta en Génova pero en Sampdoria, es una apuesta más barata. No estoy seguro de si será el propietario de inmediato. Pero en la segunda división, donde jugó en el Ascoli, marcó 42 partidos y marcó 11 goles. Excelentes números, destellos de talento. Tiene 25 años, está listo. «Quiero ser importante en la Sampdoria», dijo. En cuanto a cómo jugará la Sampdoria (4-3-1-2) podría convertirse en un peón útil en un partido de Giampaolo, al menos en el futuro. Veremos cuánto tarda en despegar. Una apuesta que puede escalar en la jerarquía y que además tiene penalizaciones adicionales, que de todos modos no conviene pagar demasiado. jugador a seguir de cerca.

En defensa, un nombre low cost puede ser una apuesta Lucas peregrinos. El lateral de la Juventus tiene espacio, si lo juega con Alex Sandro (que ahora tiene Covid) y podría hacerlo bien. apuesta Para subasta si no necesita un propietario fijo. Otra apuesta, otro comodín (barato), es Valerio vidrio. De marcharse al Empoli podría tener más espacio que la Sampdoria, luego jugar el juego de Andrezulli a favor de los centrocampistas ofensivos. No es una gran idea, pero probablemente sea una idea de bajo costo en muchas ligas. De tres apuestas más caras como Sanabria, Vojvoda y Amiri, a tres apuestas más baratas como Verre, Pellegrini y Sabiri.