Empecé el año en cuidados intensivos – Corriere.it

La autora de la serie «Acapadora» anunció en redes sociales que tuvo que cancelar las fechas de sus representaciones teatrales para poder ser atendida. En la foto, pastillas de máscara de oxígeno y una jeringa.

«La enfermedad no es un desastre, pero es una parte de mi vida que es tan buena como las demás y no quiero tratarla como un oscuro secreto o algo de lo que avergonzarme». con función social Michela Murgia, escritora, crítica literaria y activista por los derechos de la mujer, anunció a los lectores que tuvo que cancelar sus obras de teatro por una enfermedad que la obligó a ir al hospital desde los primeros días del año y que tendría que cambiar. Sus ritmos cobran vida. En la foto, una jeringa, cuatro pastillas, una máscara de oxígeno como las que se usan en los hospitales. Símbolos en bruto de los «Compañeros de viaje» de la escritora acapadora en este momento de la vida.

“Me ha escrito muchas cartas para expresar su decepción porque mis funciones han sido canceladas en las próximas semanas y esto me ha hecho sentir menos solo, mientras soñaba con comenzar el año en los cines, conocer gente y volver a míralos a los ojos -comenzó la escritora en su publicación de Facebook- en lugar de Eso partió de cuidados intensivos, que sigue un tratamiento lento que requiere ritmos muy diferentes a los que siempre he vivido y trabajado. Podré hacer algunas cosas, pero otras no, y los viajes largos y las situaciones físicas están fuera de mi alcance en este momento”. De hecho, además de su labor como novelista y escritora de ratings, Murgia participó en una gira teatral por toda Italia con el espectáculo Don Giovanni, La Pesadilla Elegante, una “reescritura” de la obra de Mozart en forma de monólogo.

En Post-Murgia dice luego, con franqueza y optimismo, el espíritu con el que vive este momento y las ganas de compartirlo también con su público:La enfermedad no es un desastre., pero es una parte de mi vida que es como la de todos los demás y no quiero tratarlo como un secreto oscuro o algo de lo que avergonzarme. Es por eso que en esta página verás cosas que siempre he compartido, ya sean fotos privadas, peleas públicas o memes sobre BTS, pero también aparecerá de vez en cuando. mis clases de cuidadoEs una parte de mí como todo lo demás. Enfermarse es normal, recuperarse es normal y elegir en qué detenerse también es normal. No todo volverá a ser como antes, pero lo que viene después puede ser mejor. Démonos tiempo para hacerlo realidad”.