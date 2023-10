Según la ciencia, hay un hijo favorito: las consecuencias para el otro son terribles

Se dice que cada padre tiene un hijo favorito o puede tener un hijo favorito. Entonces estas son las consecuencias para el otro.

Qué hermosa familia, especialmente si se aman y se llevan bien, lo cual a veces no es posible, especialmente cuando los miembros de la familia son muchos y más de los esperados.

De hecho, desde pequeños, sobre todo cuando estaba por llegar un nuevo miembro a la familia, nuestros padres, y todo hay que decirlo, en este caso más madres, siempre nos decían que nos calláramos porque para todos los padres… Los niños son absolutamente iguales.. Esta frase siempre se nos quedó grabada en la mente y siempre nos preguntamos si era cierta.

El problema que a menudo hemos tenido que señalar, para nuestra gran decepción y también para nuestro enorme temor, es que el dicho y el concepto de igualdad entre los hijos y los padres, lamentablemente, no se acerca en absoluto a la realidad. Para nuestra consternación, comenzamos a caer en una espiral de inseguridad y comenzamos a preguntarnos qué nos pasa y qué nos pasa. Porque no somos los hijos elegidos que nos trajeron al mundo. El niño favorito no tiene por qué existir, al contrario, nos guste o no, está ahí, nos lo hace sentir y, literalmente, nos persigue.

Lo que dice la ciencia más reciente sobre su hijo favorito

De hecho, la familia debería ser la primera comunidad del individuo. Una comunidad creada y mantenida unida por lazos de sangre y parentesco. El problema es que muchos padres no entienden esto y acaban… Prefiere mucho a un niño sobre el otro.. Este fenómeno sólo genera separación, discusiones y malentendidos.

Podemos decir que el padre que se comporta de esta manera no tiene en cuenta la tranquilidad de la familia. Sí, porque el hijo que no está es el favorito, por así decirlo. Siempre te tratarán diferente Se sentirá completamente inferior, triste, triste y vacío a causa de la falta de amor: esto evidentemente no hará más que reducir la confianza y la estima que el individuo tiene por sí mismo.

Es más, también La relación con hermanos y hermanas será destruida. Debido al comportamiento completamente desequilibrado de los padres. Si una persona no siente o no quiere ser amada por alguien, el primer efecto que surge es una forma muy frecuente de apatía, desapego y cierre hacia el mundo exterior y los demás. La confianza en la persona que ha sido ignorada será vista como algo muy difícil de dar.