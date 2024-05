Secretos para tener una súper memoria a los 80: metabolismo y movilidad

No moriremos olvidando, eso no es un hecho. . En el mundo del envejecimiento, que hasta ahora consideraba que el deterioro de la memoria era fisiológico, se estima que aparecerá la demencia senil. 139 millones de personas en 2050 Ahora, los científicos le han dado al envejecimiento un nombre con nuevas posibilidades: “Super-ancianos”: personas mayores Quienes al igual que los superhéroes, cuentan con poderes extraordinarios, concretamente la memoria.

Investigadores de la Unidad de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Madrid los identificaron a través de un estudio publicado en el Journal of Neuroscience , quien afirma: “Las personas mayores de 80 años tienen la memoria de las personas de 50 años y son una prueba de que el deterioro cognitivo relacionado con la edad no es inevitable”. El Dr. Brian Strange y su equipo siguieron a 64 “personas muy mayores” con gran memoria y a “55 personas mayores típicas” durante cinco años, encontrando en los primeros una mejor tirantez de la materia blanca y mayor volumen. En regiones del cerebro como el hipocampo y la corteza entorrinal y mejorar la conectividad entre áreas involucradas en la percepción.

Las razones de estas superpotencias aún están por explorar. Sabemos lo que distingue a ambos grupos: los superhéroes tienen mejores valores de presión arterial, metabolismo de la glucosa y movilidad, y tienen más conexiones sociales, pero las diferencias entre la calidad del sueño, la alimentación saludable y la no saludable, el consumo de alcohol y tabaco y el ejercicio parecen irrelevantes o no. . Hacer estimaciones es una apuesta, Pero aproximadamente el diez por ciento de las personas mayores pueden ser «excelentes». Amalia Ercoli Finzi, 87 años, ingeniero aeronáutico, consultor de la NASA, ASI, ESA, protagonista de numerosas conversaciones políticas, a las conferencias sólo trae diapositivas de fotografías, mientras que muchos jóvenes las utilizan para recordar datos. Ella lo pone fácil: “Sólo escribo lo básico”. El diario se abre al azar, el 10 de mayo. Simplemente dice: vía Losiny 2. Será una conferencia sobre mujeres y STEM, en Oljeti (“Pero solo marqué la calle porque Losiny es una calle de la que oí hablar por primera vez”). Solo registró en su teléfono celular los números de personas de las que rara vez tenía noticias.“A los demás me los conozco de memoria: si tuviera que buscarlos, perdería más tiempo”. ¿cómo? “La memoria es como un músculo, hay que mantenerla activa. Mi primer recuerdo se remonta a cuando tenía dos años: comenzó la guerra, y mi madre estaba calentando agua para el baño en una palangana al sol, y yo me caí, y mientras ella le gritaba a mi abuela que estaba muerta. , miré al cielo azul y pensé: La muerte es realmente hermosa. «Pero tiene un truco: «Recuerdo las cosas postrándome y para recordarme a una persona llamada Bottura, lo asocio con el arquitecto Bottura».