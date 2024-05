“Apoyo a Di Mare, muchos de nuestros soldados enferman y luego mueren de esta manera” – Il Tiempo

Entrevista con Al-Liwaa: “En 2019 presenté una denuncia por contaminación”.

Christian Campigli 01 mayo 2024

“Estas fotos me duelen, porque uno no puede enfermarse, ni enfermarse gravemente, porque hizo su trabajo pero sin saber los riesgos que corría”. Eran poco más de las nueve de la mañana cuando pudimos hablar con el general Roberto Fanacci. “Estoy en el tren, voy a Roma, intentemos hacer esto (entrevista, editor) ahora, esperemos que no se rompa la línea”.

En el pasado he trabajado extensamente con uranio empobrecido. ¿Cómo se sintió al mirar las fotografías de Franco Di Mare, corresponsal de guerra de la RAI, sufriendo uno de los tumores más agresivos, el mesotelioma?

“Sentí mucho dolor y mucha compasión. Dolor porque no está bien, no podemos aceptar que un hombre muera porque está haciendo su trabajo y desconoce los riesgos a los que está expuesto. Empatía, porque el heavy metal en zonas de guerra es, lamentablemente, un tema que conozco bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un fuerte abrazo a Franco Di Mare y su familia. «Por si sirve de algo, soy muy cercano a ellos».

Dirigió misiones en Irak y Afganistán, ¿tuvo la oportunidad de ver si alguno de sus soldados enfermaba posteriormente?

«Lamentablemente. Algunas personas enfermaron y otras murieron. Un dolor terrible para quienes, como yo, creen en el valor de la patria y del uniforme».

De hecho, hay un estudio patrocinado por el Departamento de Defensa (llamado Signum) que analiza durante un período de tiempo relativamente largo, de 2002 a 2011, las áreas de operaciones en Irak específicamente porque es un área geográfica en la que un gran número de Las fuerzas armadas están presentes. Se confirmaron las cantidades de metal radiactivo. Varios procesos judiciales ganados contra el Departamento de Defensa tras exhaustivos juicios de las víctimas demuestran una relación entre la presencia de metales pesados ​​y la aparición de enfermedades graves y a menudo mortales.

El ejército italiano y el Ministerio de Defensa lo sabían y enviaron a nuestros soldados a la masacre. Él respondió: “No, yo no dije eso”. Este es un tema muy delicado para mí y no quiero profundizar más en él. Solo les cuento que en 2019 presenté una denuncia, tanto por una obligación moral con mis soldados, como porque luego de ser contratado como empleador, tenía la obligación de informar a todos mis empleados de los riesgos que corrían. enfrentados y los riesgos potenciales. La exposición a partículas de uranio empobrecido era uno de esos riesgos”.

Así encontramos en Internet la denuncia antes mencionada, de la que podemos leer que “el contenido de esta denuncia se considera una base para abordar comportamientos que supuestamente implican omisiones graves y repetidas en la protección de la salud y la seguridad de la unidad militar italiana. , formado por miles de soldados desplegados en Irak entre 2017 y 2018 y fueron sometidos, entre otras cosas, a exposición a uranio empobrecido sin proporcionar ninguna información al respecto y sin implementar ninguna mitigación de riesgos. Comportamiento cuestionable y repetido con respecto a la aplicación de las normas de prevención de accidentes y las leyes relacionadas con la protección de la salud y la seguridad en el teatro de operaciones iraquí. Actitudes abusivas y de acoso hacia el comandante del batallón italiano en Irak”. Una denuncia que fue archivada cuatro años después, en 2023, sorprendiendo, entre otros, a Domenico Leggero, jefe del Observatorio Militar.

¿Se arrepiente de sus declaraciones sobre las personas con discapacidad?

“Por supuesto que no, y te respondo así por una sencilla razón. Nunca, ni siquiera por casualidad, he hablado de clases separadas para personas con discapacidad. Simplemente dije, y repito, que las personas con discapacidad deben ser seguidas por especialistas y necesitan personal de apoyo especializado y estructuras dedicadas donde podamos cuidarlas específicamente y promover la mayor satisfacción posible para estas personas. No basta con que todos crean que el problema se ha resuelto. Esto significa que se necesita mucha más atención que la reservada a las personas sanas.

«Está bastante claro que éste es un debate eficaz».

¿Por qué todos están en tu contra, excepto la liga?

“Como represento un objetivo, desde que publiqué mi libro, algunos periódicos y muchas otras personas prominentes me han atacado activamente, y esta misma crítica falsa y amarga ha llevado al éxito del manuscrito, cuyas ventas ahora se acercan a los 300.000 ejemplares. copias. Declaraciones sacadas de contexto, acusaciones infundadas y argumentos estériles, que combinados con mi insistencia en no dar marcha atrás porque estoy convencido de mis propuestas, me convirtieron en una figura reconocida y controvertida. Un artículo en el que escribí una serie de observaciones dictadas por el sentido común. «Muchas personas y ciudadanos comunes y corrientes me apoyan precisamente porque saben que estas ideas son las mismas que las de una gran parte de los italianos».

Pero a la clase política de nuestro país no le gusta. ¿Por qué?

«Tal vez porque soy un advenedizo en su mundo, alguien que va directo al grano y no tiene miedo de decir lo que piensa, y eso, combinado con mi popularidad, se considera un riesgo».