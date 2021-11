Sebastiano Bianchi, jugador de Legnano Knights: la búsqueda está en curso. Hermano: «Conoció a alguien antes de desaparecer»

los Teléfono móvil No más contactos en la libreta de direcciones o en el chat. coche cercano Villa Tarentocerca del lago Maggiore Stresa. Donde, según la familia, conoció a alguien. No hay noticias de él desde el lunes por la noche. el desapareció Sebastiano Bianchi, 29 años de ala Cesta de los Caballeros de Legnano, el club que juega en la liga Serie B.. Las búsquedas comenzaron el martes, por el momento sin resultados. Después de jugar y perder contra SanGeorges, Bianchi ‘llegó a casa en Verbania, explica el club, solo para irse «sin contactar a la familia».

Solo se sabe que el equipo debería haber tenido un doblete el martes elaborar Quizás por eso Bianchi ya había salido de su casa el lunes por la noche para regresar a su apartamento en la localidad entre Milán y Varese. Nacido en 1992, el jugador pasó por los equipos juveniles de Baloncesto Varese Para jugar después de eso en varios clubes, incluido Tortona, un centenar, Omega, Sangiorgese e urania Milán. Al Legnano, con quien jugó hace unos años A2, fue en el verano y el domingo por la noche con 14 puntos Fue el máximo goleador del equipo en la derrota 72-67 En el derbi con su ex equipo.

En una publicación de Facebook del hermano del jugador de baloncesto, Mattia BianchiAgradeció a quienes habían estado cerca de la familia en los últimos días, y explicó que «lo más probable es que haya decidido suicidarse». Añadiendo detalles: «Justo antes de hacer este gesto, o al menos desaparecer en el aire, sabemos que estaba con alguien Ella llego en su carro Justo donde se fue Seiba – escribió – no sé si esta persona lo hizo materialmente ayuda a mi hermano, No me importa. Solo me gustaría decirte, por favor, si eres un humano, que intervengas Llama Conmigo para brindarle a mi familia cualquiera de ellos información útil para descubrir el cadáver.

I diversos Los bomberos registraron las aguas en el área donde se encontró el automóvil, y las búsquedas continuaron, incluso por carretera, hasta el atardecer del martes. Todo es en vano. El miércoles por la mañana, los equipos volvieron a la acción, apoyados por otros buceadores que también llegaron de fuera del área. cabeza de caballería, Marco Tagana, dijo Gazzetta dello sport Ese «Bianchi» en estos días era más que eso sonriente usualmente. Personalmente, estaba empezando a conocerlo. Intercambiamos algunas palabras y la primera impresión fue excelente ”. El grupo del equipo, que suspendió los entrenamientos el martes, está «molesto»«Quién lo hubiera pensado, no había razón para pensar en tal cosa», agregó Tajana.

La imagen de la guía es de la página de Facebook de Legnano Basket Knights