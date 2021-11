P lie, anteprima – Multiplayer.it

Cuando Collodi escribió PinochoNo creemos que sepa cuánto ha impactado su trabajo en el mundo y cuán importante es para muchos. Ciertamente, no habría imaginado que en el siglo XXI su muñeca se convertiría en un guerrero de vapor en una oscura belle epok dominada por locas criaturas mecánicas. ¿De qué estamos hablando? Según Lies of P, ella es como espíritus que no esconden en absoluto sus fuentes de inspiración.

aquí para nosotros Vista previa de las mentiras de P., donde analizamos la jugabilidad.