a danilo taino

En Suiza debería haber alrededor de 150-200 mil millones de euros pertenecientes a los rusos. Suiza, siendo neutral, apoya concretamente a Kyiv. Pero, ¿permite la guerra suspender los derechos de propiedad?

Puede ser que solo Suiza haya hecho una pregunta tan importante como Derechos de propiedad frente a la guerra en Ucrania. En la Unión, el debate gira en torno a cómo un país, imparcial y respetando plenamente sus leyes, debe actuar con respecto a Kyiv y Moscú. La elección del campo de Berna fue clara desde el principio: No sólo solidaridad, sino también apoyo concreto a los ucranianos. Ahora, sin embargo, levántate Un problema de suma importancia para Suiza Que deberían ser considerados por otras democracias: dinero del Banco Central Ruso y Depósitos oligarcas ubicado en bancos suizos Fue confiscado para ayudar a defender Ucrania.¿Y su economía y reconstruir su infraestructura destruida?

La pregunta no es en modo alguno trivial. El derecho a la propiedad es uno de los pilares de los derechos libres en una sociedad democrática, y no puede pasarse por alto fácilmente. ¿Qué justifica su confiscación o confiscación ante una guerra a las puertas de Europa? Suiza está bajo presión en este sentido. La Asociación Bancaria Suiza calcula que entre 150 y 200 mil millones de francos (sobre el mismo valor en euros) pertenece a los rusos.

Sin embargo, la mayoría de estas personas No sujeto a sanciones Es parte de la unión y casi siempre no pertenece a la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces no son dinero tangible.