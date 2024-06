¿Se ha creado un nuevo Bioware con Dragon Age: Veilguard?

Es fácil entrar en conflicto Era del Dragón: VeloPero tenga cuidado de no darse por vencido ya. Es cierto que el tráiler mostrado durante el evento de Xbox fue un desastre, casi parecía un hero shooter como tantos otros, y para Dragon Age es mucho más serio; También es cierto que esperábamos un diseño de personajes completamente diferente por parte de Bioware, y ciertamente no esta jugabilidad. Desde cierto punto de vista, es doloroso ver cómo esta serie se convierte en algo que, más allá del título y algunos personajes, no parece tener mucha conexión con las temporadas anteriores, pero ¿estamos seguros de que este cambio no es positivo? ¿por una vez? Sígueme en mis pensamientos..

Próxima generación Como mucha gente, amé Bioware desde el principio y creo que incluso en el primer juego de Mass Effect no hicieron nada malo con el juego. Sin embargo, fui uno de los más críticos con sus obras, hasta el punto de que consideré la última y querida aventura del comandante Shepard como el principio del fin. Mientras esperabas Andrómeda y Anthem, estuviste entre los que fueron insultados, esperabas lo peor y pidieron precaución. Muchos años en la industria me han hecho más realista que el Rey, y ciertamente más pesimista, así que fui el primero en sorprenderme cuando al final del juego extendido Dragon Age: Veilguard cambié de opinión sobre este juego. , la misma cosa. Uno por el que no habría apostado ni un centavo hace apenas unas horas.

Reanudar ¿insolación? ¿Demencia senil? No descarto ninguno de los dos diagnósticos, pero permítanme la posibilidad de que esa buena impresión sea fruto de una determinada experiencia. Lo primero bueno del nuevo Dragon Age es exactamente eso. romper con el pasadopero tenga cuidado: no una desconexión con otros juegos de la misma serie, sino una desconexión entre el Bioware actual y los juegos del pasado. Es bueno que Dragon Age: Veilguard no parezca tu mundo abierto habitual Hay que admitir que Bioware es una entidad diferente a la original: los dos fundadores se marcharon hace algún tiempo, otros veteranos la siguieron, los fracasos recientes cambiaron radicalmente sus características y nuevos empleados tomaron el relevo, remodelando su potencial y sus debilidades. El hecho de que Bioware finalmente se haya dado cuenta de que ya no es la misma empresa de software es quizás la mejor noticia que podemos recibir.

Borrar cambio Antes de conocer Dragon Age: Veilgurad, esperaba otro intento mediocre de revivir alguna serie histórica, y en cambio aquí estoy con un lindo signo de interrogación, lleno de cierto optimismo, impreso en mi frente frente al juego. mirando a. Se espera que juegues. Este nuevo proyecto es muy diferente a lo que Bioware ha creado a lo largo de su historia, al menos así lo parece: un aumento de colores, La maniobrabilidad es casi un mito.un sistema de combate fluido, pero potencialmente lleno de profundidad. A estas alturas ¿por qué lo llamamos Dragon Age? No olvides que lo que nos mostraron viene desde el inicio del juego, por lo que aún no hemos visto cómo se desarrollarán las mecánicas que aparecieron solo unos segundos en pantalla. pero Existe potencial para un sistema interesante y dinámico.Esto en sí mismo es una gran noticia. Habrá artesanía y una base ubicada en un faro que cambiará de apariencia a lo largo de la aventura. Es sencillo, ligero y rápido, y últimamente no se ha fabricado mucho de este tipo en Occidente.

identificación Dragon Age: Veilguard se ve así Libérate del peso del pasado. Quizás resulte una tontería, no lo podemos saber, pero finalmente hay un destello de creatividad donde la chispa parece haberse apagado de una vez por todas. Si nos presentaran el habitual mundo abierto cutre, ¿qué diríamos? ¿Estamos seguros de que Bioware hoy puede, o incluso quiere, desafiar a Larian? Es mejor hacer algo completamente diferente, tal como parece hacer Veilguard. ¿Dragon Age: Veilguard sobrevivirá a la prueba? Y no os desaniméis, es como si Dragon Age tuviera una identidad propia que mantener: con el primero intentaron crear un nuevo Baldur’s Gate el jueves y sólo la mitad lo consiguieron, el segundo fue un experimento que nunca se completó y el tercero Cambió completamente las razas y la historia para ofrecer una experiencia llena de sorpresas, pero nunca se centró por completo en la jugabilidad. Dragon Age siempre ha sido un lugar de trabajo para ideas que nunca se perfeccionaron y Veilguard no será quien empeore su reputación.