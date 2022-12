Se dice que… – Libero Quotidiano

Gigi D’Alessio Listo para casarse con una joven Denise. Tras el nacimiento de su quinto hijo, el cantante estará listo para dar el gran paso. Para él, es el segundo matrimonio después del matrimonio. Carmela Barbato que duró de 1986 a 2014 y finalizó tras el nacimiento de tres hijos: Claudio, Ilaria y Luca. Luego, antes de cumplir 28 años, estuvo en el corazón de Gigi durante mucho tiempo. Anna Tatángelo. Este último tenía muchas esperanzas de casarse con el artista que siempre retendría.

Por ahora. Según los informes semanales diva y la mujerque consultó a algunos de los amigos del artista de 55 años le gustaría Le propone matrimonio a Denise.. Otro golpe para Tatangelo que nunca ocultó el dolor que sintió durante la ruptura.

El dolor que pudo haber superado la cantante: «Sin embargo, tenemos un hijo juntos. Las historias comienzan y terminan. Hoy soy feliz y le deseo a ella también». no me amargoAsí es la vida». Corriere della Sera hace tiempo De hecho, si D’Alessio ha estado relacionado con alguien nuevo durante un tiempo, no se puede decir lo mismo de su ex. Tatangelo actualmente permanecerá soltero. ¿amor verdadero? El de su hijo Andrea, de 11 años.