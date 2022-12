Boeing ha construido su último 747 – Corriere.it

El último Queen in the Sky salió de los corrales de Seattle entre el martes y el miércoles y será entregado a una compañía naviera en enero. Boeing ha ensamblado la versión 1574, y la última nota, del 747, un avión de dos pisos que ha hecho historia en la aviación durante el último medio siglo y es capaz de transportar hasta 500 personas a la vez. Así comienza la cuenta regresiva para este modelo, que permanecerá en el cielo por un tiempo, pero irá desapareciendo gradualmente de la circulación.

Las fotos, difundidas por el gigante estadounidense de las aerolíneas, muestran al último Boeing 747 saliendo de los enormes hangares de Everett, en las afueras de Seattle. Este cuatrimotor no transportará pasajeros sino carga, ya que el nuevo propietario será Atlas Air. La decisión de no producir más el avión se debe a varios factores: la antigüedad del modelo, la presencia de cuatro motores (que consumen mucho queroseno) y la llegada de la pandemia, que impidió las comunicaciones intercontinentales durante varios meses.

El proyecto 747, rebautizado como Queen of the Sky por los entusiastas, vio la luz en 1965 cuando Boeing decidió construir el avión de pasajeros más grande del mundo. Liderazgo de equipo – Como dijo en 2020 por mensajero – Está Juan Tripp, entonces presidente de Pan Am, y Joe Sutter, ingeniero del gigante aeroespacial. Sutter también es quien logró persuadir a todos para elevar la cabina, creando un segundo nivel para aumentar el espacio para sentarse: así nació la famosa joroba sobre la cabina.