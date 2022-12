Se derrama líquido en la Soyuz acoplada a la estación espacial – Espacio y astronomía

Se detectó una fuga de líquido, posiblemente refrigerante, de una cápsula Soyuz acoplada en la Estación Espacial Internacional. Fue visto a la 1:45 a.m. de esta noche poco antes de que los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev y Dmitry Petlin comenzaran una actividad extravehicular planificada. Las causas y la gravedad del problema aún no se conocen. No hay peligro para la tripulación, dijo Rob Navias, portavoz de la NASA a través de NasaTv, y en las próximas horas intentarán resolver los problemas con la Soyuz MS-22, que es el bote salvavidas y regresar a la Tierra para 3 de los 7 tripulantes actuales.

La nave espacial Soyuz MS-22 tuvo una aparente fuga de refrigerante durante más de tres horas. Los gerentes de la Estación Espacial Internacional discuten la situación. Los astronautas que se preparan para la caminata espacial de esta noche han regresado sanos y salvos a la estación espacial. https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.co%2F2lnIsF9yec&e=e7b68d7b&h=94168f47&f=n&p=y pic.twitter.com/Sbc6k8iiA2 – Vuelo espacial ahora (Vuelo espacial ahora) 15 de diciembre de 2022

El descubrimiento fue realizado por técnicos terrestres rusos que notaron una gran fuga de una sustancia desconocida en la parte posterior de la cápsula Soyuz MS-22 acoplada al módulo Rassvet. La fuga es visible en un video, ya que aparece como un rocío continuo de material similar a la nieve. Al mismo tiempo, se destacó la caída de presión en el circuito de enfriamiento externo de la cápsula. Actualmente se desconocen los motivos de la pérdida, ya sea por el impacto de algunos micrometeoritos o por un mal funcionamiento en los sistemas Soyuz.

Actualmente hay 7 astronautas en la ISS: 4 llegaron en órbita con la misión SpaceX Crew-5: el japonés Koichi Wakata, los estadounidenses Josh Kasada y Nicole Mann, la rusa Anna Kikina, dos rusos Dmitry Petelin y Sergey Prokopyev, y el estadounidense Frank Rubio llegó con Soyuz MS-22, que ahora se ha topado con el problema. Soyuz es también el transbordador que debería devolver a los tres astronautas a la Tierra al final de la misión, el 28 de marzo, y está diseñado como un transbordador de rescate en caso de cualquier problema en la estación. Si los técnicos evaluaran que la Soyuz ya no puede devolver a los astronautas a la Tierra, se podría lanzar un transbordador de reemplazo capaz de acoplarse a la Estación Espacial Internacional de manera automática.