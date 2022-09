Se anuncia la beta cerrada de Endgame, con todos los detalles – Nerd4.life

desarrolladores Blizzard Entertainment anunciar la llegada Beta cerrada desde el final del juego De Diablo 4Es la primera de varias ocasiones en las que los jugadores podrán probar el juego y dar su opinión al respecto.

Será una beta cerrada reservada, es decir, los jugadores no podrán hablar de ella públicamente (aunque imaginamos que las filtraciones no disminuirán, como ya ocurrió). Se podrá jugar en PC y Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4 con cross-play y cross-play habilitado y progresión multiplataforma en todas las plataformas.

Blizzard también ha lanzado un video que detalla la beta cerrada, donde podemos ver al director del juego, Joe Shely, y al gerente general de la franquicia, Rod Fergusson:

Leamos más detalles proporcionados por Blizzard:

Para esta versión beta, hemos decidido centrarnos en el final de Diablo IV por varios motivos. La historia completa del regreso de Lilith a Sanctuary no es algo que nos gustaría estropear antes del lanzamiento, por lo que los jugadores podrán disfrutar de una versión posterior a la campaña de Sanctuary durante la beta. Además, para muchos, el modo final es el aspecto favorito de Diablo, por lo que queremos asegurarnos de que sea satisfactorio y esté repleto de una variedad de desafíos para acompañar muchas de nuestras largas sesiones de matar demonios. Para hacer esto, recopilaremos los comentarios de la comunidad por adelantado para que puedan integrarse en Diablo IV antes del lanzamiento. Los jugadores seleccionados para participar en la versión beta cerrada del juego final podrán proporcionar comentarios entre sesiones a través de la herramienta de informes del juego.

Aquí hay una lista de las características del juego final incluidas en esta versión beta: Hell Tide, Nightmare Expeditions, Whispers of the Dead, Fields of Hate y Scoreboards of Excellence. ¡Reúne habilidades y conocimientos jugando estos modos, ya que necesitarás todas las herramientas a tu disposición para derrotar al jefe de la beta cerrada al final del juego!

En cuanto a invitacionesen esta primera fase, Blizzard preferirá a los jugadores experimentados, por la siguiente razón, declarada en el sitio web oficial: “Usaremos los datos del juego para invitar a un número limitado de jugadores de Diablo que recientemente hayan pasado mucho tiempo jugando end-game. modos Diablo II: Resurrection y Diablo III.”

Para recibir la invitación beta cerrada, siga estos pasos:

Visite el sitio web de . batalla.net o abrir un archivoaplicación de batalla.net.

Haga clic en su nombre de usuario que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccione Configuración de la cuenta o Ver cuenta por plataforma.

Haga clic en la opción de menú Privacidad y luego desplácese hacia abajo hasta Preferencias de comunicación.



Ayuda beta cerrada

Haz clic en el botón Actualizar y asegúrate de que la opción Noticias y ofertas especiales de Battle.net esté activada.



Ayuda beta cerrada

Estos pasos deben completarse antes del 11 de octubre.

Si no ha recibido una invitación antes del 18 de noviembre de 2022, entonces no ha sido seleccionado. Sin embargo, Blizzard ha prometido que habrá más etapas beta en el futuro.