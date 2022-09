¡Roma caos contra los gobernantes y Mourinho se arriesga tres días!

Roma Roma contra los gobernantes, aquí vamos de nuevo. El partido contra el Atalanta reabrió un frente que generó mucha polémica la temporada pasada. Esta vez fue Chevy quien provocó la protesta de Mourinho, que entró al campo, primero para culpar a un jugador del Atalanta que dejó entrar un segundo balón al campo para perder el tiempo. Luego, el técnico, que ya estaba en la primera parte, protestó por algunas decisiones de los árbitros, en particular con motivo del primer penalti sobre Zaniolo, se desquitó con el árbitro de Padua, quien se expresó con reiterada expresión ofensiva. varias veces. En particular, el labio filmado por televisión. El juez deportivo decidirá hoy y si Chevy (o el cuarto árbitro Giovanni Airoldi, el más cercano al banquillo) reporta todo en el acta, el Especial se arriesga tres jornadas. Por otro lado, si los oficiales del partido se salen con la suya con esta sentencia, solo puede haber una ronda de descalificación. La Roma cree que el episodio se limita a la entrada del entrenador al campo y que la eliminación es por un solo día.

Línea

La protesta de Mourinho parecía exagerada, pero hubo otros episodios que generaron discusión en partidos anteriores. Pero la Roma ha cambiado de rumbo hacia los árbitros desde el comienzo de la temporada. Mariani di Aprilia fue invitada a Trigoria y dio una lección a los jugadores, no solo del primer equipo, sobre las nuevas reglas introducidas por La Haya. En verano se renovó el contrato con el árbitro asesor Calvares, que se ocupa de la parte técnica, no habla con los árbitros (sólo pasó una vez la temporada pasada al final de un partido que se discutió y causó revuelo) y no No sugiero estrategia política, le toca a Mourinho. El técnico también en este caso tiene carta blanca de parte de Friedkin, que no quiere meterse en la polémica. Las relaciones entre Roma y la clase arbitral pueden volver a tensarse, aunque la línea corporativa se mantenga basada en la cooperación.

anterior

Con Chiffi hubo precedentes muy controvertidos que se remontan a la temporada pasada, especialmente en el partido de San Siro contra el Milán el 6 de enero, que la Roma perdió por 3-1. Mourinho dijo al final del partido: «Chevy no tenía personalidad para ir contra el Var. Se fue a la pantalla, estábamos en el San Siro, somos jóvenes… Siempre tenemos mala suerte con los árbitros». , Estoy acostumbrado. Sobre todo ante los grandes. «Muchos errores arbitrales nos han hecho daño esta temporada». entrenadores no calificados No hubo consecuencias al final del partido.