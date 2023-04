Se acabó entre nosotros, respeta este momento

«Se acabó entre Soria y yo. Por favor, respeta este momento», es el breve mensaje que compartió la ex tronista en Instagram. La noticia ha estado en el aire durante semanas, desde el fin de semana de Pascua, que Luca y Siria se han desenamorado inesperadamente.

Luca Salatino y Soraya Allam Ceruti se separaron. la noticia es oficial romper Entre los dos ex rostros de hombres y mujeres, que dudó durante semanas. Parecía un amor destinado a durar, sobre todo por las lágrimas que Salatino derramó en casa de GFVip precisamente por añorar a su novia, pero algo irreparable se rompió.

Anuncio de la separación a través de las redes sociales

«Se acabó entre Surya y yo. QuintoPor favor respeta este momento… Te amo, Luca»es el breve mensaje que compartió la ex tronista en su perfil de Instagram. Por el momento, Saltino no quiere precisar los motivos de la separación, pero no descarta, presionado por la curiosidad de sus fans, que pronto podrá investigar. Por otro lado, ahora se conoce la separación: los rumores habían comenzado desde las vacaciones de Semana Santa, que Luca y Siria tenían Murieron inesperadamente. A pesar del distanciamiento paulatino y la crisis que se pudo generar tras el GFVip de Salatino, la decisión de cerrar la historia se remonta así a las últimas semanas.

Surya se aburrirá y se alejará de Luka.

La primera en hablar sobre una crisis en curso fue la experta Deianira Marzano en las redes sociales. Por parte de las personas cercanas a la pareja, parece que las cosas no van nada bien. te aburrirás de eso Por diferentes cosas que saben pero están en la etapa de toma de decisiones., el influencer le contó a los fanáticos de Luca y Surya al respecto. La crisis escalará en poco tiempo. Hasta hace poco, Soraya mostró cercanía con Luka, ya que se estaba recuperando de una cirugía de espalda, y los dos hablaban a menudo sobre su plan de comprar una casa juntos. Mientras tanto, Soraya cerró su silencio y también cerró su perfil social.