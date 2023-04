Menos cheques, no más recibos. Reglas y plazos

estación Declaración de impuestos: Este año traerá una simplificación muy grande para los contribuyentes que opten por CAF y los contadores, quienes verán una disminución en los cheques y la posibilidad de no guardar recibos y ingresos relacionados con los costos de atención médica no ajustados.

Formulario 730, Guía de declaración de impuestos: Formulario 2023 prellenado (y quién puede usarlo)

El calendario oficial de 730 preenvasado (Nacido en modelo Ingresos en esta misma situación) hoy en detalle por la Agencia Tributaria. Los anuncios estarán disponibles para su consulta a partir del 2 de mayo, mientras que la fecha en que se podrán enviar, en caso de modificarse, será en la segunda quincena del mes. Como es habitual, el contribuyente dispondrá de diferentes vías: podrá intervenir en los datos y presentar el formulario directamente desde su ordenador, a través del sitio especial habilitado por la Agencia Tributaria, o podrá ser asistido por su empleador o por el CAF (Centro de Asistencia Fiscal) o el contador. Con el tiempo, la cantidad de formularios prellenados enviados ha aumentado: solo 730 formularios aumentaron de 20,8 millones en 2018 a 23,2 millones el año pasado (en comparación con el año fiscal 2021). Este año, sin embargo, la declaración se referirá a los ingresos percibidos en 2022. También ha aumentado el número de formularios enviados directamente por el contribuyente, pero recientemente esta tendencia parece haberse detenido: fueron 2,9 millones en 2018 y en 2021 alcanzaron. 4, 1 millón, nivel que luego se confirmó al año siguiente. La tasa de rendimiento no ajustada fue del 19,3 % hace cinco años y luego aumentó al 23,6 %. Así, la incorporación paulatina de información precargada ha puesto a una parte mayor (aunque no mayoritaria) de ciudadanos en condiciones de aceptar la “oferta” del recaudador, sin perjuicio de nada.

Como se mencionó, la mayoría de las partes interesadas aún eligen pasar por un intermediario. Y el paquete de simplificación que votó el Parlamento el año pasado (Decreto Ley 73 de 2022) apunta a esta audiencia en particular. En la práctica, también se aplican en este caso las restricciones a los cheques ya destinados a 730 enviados directamente desde la computadora o enviados por el agente de retención. Veamos exactamente qué sucede. La captación principal sigue siendo la opción de modificar o no la declaración, porque en el primer caso no habrá censura oficial: el funcionario fiscal aceptará como buenos los datos que él mismo cargó, que también recibirá de otras fuentes (por ejemplo, médicos para visitas a un notario especialista o universidades para gráficamente). Esta simplificación ahora se aplica no solo a los anuncios de bricolaje, sino también a los que se ofrecen a través de una cafetería o un profesional. Y también para los que pasan por un agente de retención de impuestos. Queda la posibilidad de que el departamento financiero verifique no los datos como tales, sino los requisitos que dan derecho a las personas a beneficiarse de ciertos privilegios: por ejemplo, podrá ir a ver si la propiedad por la cual se ha deducido el gasto de intereses ( informado por el Banco en todo caso) fue efectivamente utilizado como residencia principal, dentro de los plazos establecidos por la ley.

¿Qué sucede en cambio si hay cambios en el anuncio? Siempre para las declaraciones que pasen por la CAF o por el contador, se activará la fiscalización oficial, a cargo del corredor, aunque el pago de los impuestos mayores corresponda, por supuesto, al contribuyente. Pero de este tipo de comprobación se excluyen los datos sobre gastos sanitarios que no hayan sido ajustados, para los que no habrá necesidad de conservar recibos u otros documentos (el mediador verá los aportados por el contribuyente para comprobar la correspondencia entre las partidas individuales precargadas y los totales desglosados ​​por tipo de gasto como visitas, medicamentos, etc.). Cualquier auditoría fiscal posterior solo se referirá a documentos adicionales, que aún no están incluidos en el formulario compilado previamente. Incluso después de este paso simplificado, los anuncios de bricolaje aún conservan una pequeña ventaja: de hecho, para aquellos y para los administrados por el empleador, la exclusión de los controles se refiere a todos los datos enviados por terceros incluidos en el anuncio que no ha sido modificado; Así que simplemente no es del tipo saludable. Además, nuevamente para este grupo, en caso de modificación de la tarifa por parte del contribuyente, la fiscalización oficial sólo afectaría a los documentos que dieron lugar a la modificación.

