Schwatzer finaliza su frase con “luz tras la oscuridad de la injusticia” – noticias

Fin de la sentencia el 7 de julio de 2024. Alex Schwatzer regresa también como un atleta libre: después de ocho años de oscuridad, un leve rayo de esperanza y una batalla legal sin límites desde entonces, en vísperas de los Juegos de Río 2026, después de dar positivo por dopaje puso fin a su carrera competitiva, según el marchador olímpico de Pekín 2008 La luz ha vuelto. “Hoy finaliza totalmente el plazo de descalificación injusta que tuve que cumplir – afirmó el tirolés del Sur, que cumplirá 40 años en diciembre – en una declaración a la agencia de noticias italiana ANSA – Espero que ningún atleta reciba jamás el trato que recibí. Sufrir durante todos estos ocho años para defender mi honor y dignidad, protegiéndolos, demostrando mi inocencia y tratando de obtener justicia y revelar la verdad”.

El ex jugador italiano obtuvo justicia en el Tribunal Penal, el caso se desestimó y los jueces de Bolzano admitieron que se había manipulado el tubo de ensayo. La tesis en la que basó todo el proceso para demostrar su inocencia, y que no ha sido reconocida en el ámbito deportivo: incluso las últimas solicitudes, aquellas que pedían un oponente con la esperanza de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París (a partir del 26 de julio). ) fueron rechazados. Para Schwazer, la prueba de testosterona de 2016 fue la segunda prueba positiva: la primera hace tres años y seis meses y data del 23 de abril de 2013. Fue EPO y allí el peatón se declaró culpable. Tras ese parón, vuelve a volver a las máximas cotas y opta por confiar en Sandro Donati, entrenador del campeón antidopaje.

Luego, en 2016, la positividad (esta vez de testosterona) estuvo siempre en duda por parte del italiano, que intentó hasta el final demostrar que las muestras habían sido alteradas. Una historia que ha viajado mucho más allá de la pista del atletismo, convirtiéndose en libros, serie de Netflix y documentales casi siempre junto a Alex. Hay quienes escribieron que “sacar a Alex de los Juegos es una afrenta a la humanidad y la belleza”, pero Schwatzer tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos (la última negativa fue de TASS). Entrenando cada día, kilómetros y kilómetros, alimentando la esperanza fallida de ir a los Juegos de París, es posible y ciertamente humano que el sueño ahora sea volver a competir como deportista.

“Agradezco a todos los (pocos) que estuvieron cerca de mí en este doloroso (e infernal) viaje – dice el ex jugador italiano -, a los que nunca me abandonaron, cuando hubiera sido fácil hacerlo, a los que lucharon conmigo. y sufrió conmigo por la injusticia que tuve que soportar y el trato que recibí, y finalmente agradezco a aquellos (muchos) que, después de comprender mi inocencia y no implicación en los hechos que se me acusaban, me hicieron sentir. (aunque sea de lejos) su cariño y cercanía, gracias, la oscuridad y oscuridad resultante de la injusticia que sufrí ahora dará paso Hay un nuevo día en el que podré acompañar a mis hijos a competir en una piscina o en una pista de atletismo sin sufrir consecuencias en los casos de exclusión (lo que hubiera sucedido hasta ayer)”. Firma: «Alex». Sí, los niños, los pequeños Ida y Noah, la primera luz en la segunda vida de Schwatzer.

