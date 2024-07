FragPunk, hemos vivido un shooter táctico donde no hay reglas

Hay un crecimiento particular en los videojuegos, shooters tácticos basados ​​en «héroes», en torno a los cuales se produce una paradoja evidente: si tendemos a repetir durante años que se trata de un sector saturado de publicaciones y en el que es muy complejo triunfar, Por otro lado, editoriales y estudios se muestran cada vez más dispuestos a probar suerte. ¿como eso? Pues porque a pesar de las sensaciones, está claro que ha sobrevivido un enorme mercado y demanda, como lo demuestra la enorme base instalada de Valorant, el gran vacío creado por el colapso de Overwatch o el eterno florecimiento de inspiraciones similares como las de League. de leyendas. Mitos y contraataque.

Otro ejemplo es la tarjeta Big Head, que cuando se activa hace que las cabezas de todos los jugadores contrarios se hinchen de manera desproporcionada, tal como cuando se usan trucos en videojuegos históricos como GoldenEye 007, lo que hace que sea muy fácil anotar tiros a la cabeza. Tampoco faltan variantes complejas como el Abrazo de la Muerte: en este caso, cuando la salud del enemigo cae por debajo del 50%, la Parca aparece detrás de él y al cabo de unos instantes lanza un golpe con su guadaña, eliminándolo instantáneamente al ponerse a su alcance. y no lo suficientemente rápido como para apartarse del camino. Dado que los mazos de Shard Card son el corazón de la experiencia, Concluimos con una lista de algunas de las cartas que tuvimos la oportunidad de probar de un total de 73 cartas. Que estará disponible en el lanzamiento.

En esencia, FragPunk aparece en el papel como Clásico shooter táctico 5v5 Todos los miembros del otro equipo deben morir o la bomba -aquí llamada Convertidor- debe colocarse en una de las dos ubicaciones disponibles para lograr la victoria, de una forma que no difiere de lo que sucede en Valorant.

¿El espectáculo sigue siendo un clásico?

Dada la naturaleza caótica, frenética y fundamentalmente desequilibrada de la experiencia, es muy difícil para FragPunk poder establecerse como un pretendiente al trono de los shooters tácticos tradicionales al estilo de los eSports, pero mantiene la estructura básica del género prácticamente sin cambios. . Más allá de las tarjetas fragmentadas, los juegos de seguimiento Estructura clásica 5v5 Dentro de los límites de los mapas bordados -al menos inicialmente- a su alrededor Dos terminales para colocación del adaptador.está programado para desarrollarse en una serie de rondas en las que atacantes y defensores intercambian roles periódicamente.

El diseño de los Lancers, es decir, los héroes, también es claro

FragPunk también es un campeón de disparosAsí las rondas comienzan eligiendo uno en particular. Lancero Lo que trae a la mesa una serie de habilidades únicas, e incluso entonces, se debe escribir Papyrus para revisar lo que cada una de ellas tiene para ofrecer. Podemos definir a los Lancers como variantes con esteroides de Agents of Valorant, no solo porque sus habilidades comparten varios puntos en común con la competencia, sino porque encarnan con precisión el extremismo que uno esperaría de un contexto loco como este título de Bad Guitar Studio.

¿Ejemplo? Quienes estén familiarizados con el shooter de Riot Games notarán las similitudes entre Yoru y Zephyr, con la diferencia de que este último ciertamente parece más extremo: la habilidad Midnight Ramble garantiza una invisibilidad parcial, que se vuelve completa dentro del área creada por la habilidad Fade Away, permitiendo … podrá mantener este estado indefinidamente; Además, usando Get Back, puede colocar un cuchillo en otra dimensión y luego usarlo nuevamente a voluntad para teletransportarse a ese punto específico. Entre paredes de humo, barreras físicas, herramientas de exploración y habilidades curativas, Entonces las herramientas disponibles nunca serán revolucionariaspero no hay que olvidar que se mueven en coordinación con las tarjetas Shard.

La Tienda de Armas tiene mucho más valor a la luz de las cartas.

Sobre esto, No debemos olvidar también la estrecha relación entre las tarjetas y la tienda.: Si la tendencia en las pruebas tradicionales es conseguir las armas más poderosas o con mayor habilidad lo más rápido posible, aquí siempre hay que tener en cuenta las actualizaciones activas. Si las cabezas de los enemigos se inflan como globos aerostáticos, está claro que una simple pistola puede convertirse en una opción devastadora, y lo mismo ocurre con la serie de posibles variantes, como por ejemplo los cargadores LMG que aumentan exponencialmente, dando de hecho mucho más. es decir, incluso las elecciones menores tomadas por los jugadores.