Samsung Galaxy S10, S10 + y S10e reciben Android 12 en Italia: ¡cuidado con la actualización!

No han pasado muchos días desde entonces Android 12 lanzado en Galaxy S10 Lite y Galaxy S20 FE también en ItaliaSin embargo, Samsung no parece tener ninguna intención de ralentizar el lanzamiento de la actualización One UI 4.0. Solo en las últimas horas en el hermoso país. La actualización ha llegado a toda la línea Samsung Galaxy S10.

En la web, varios propietarios de dispositivos móviles italianos, incluidos el Galaxy S10, Galaxy S10 + y Galaxy S10e, han informado al público sobre la introducción de Android 12 con la personalización One UI 4.0 en los teléfonos inteligentes mencionados. L ‘La actualización anunciada por el propio fabricante a principios de diciembre Cruzando los foros de Corea del Sur finalmente aquí, tiene un archivo Pesa aproximadamente 2,2 GB y lleva consigo el parche de seguridad de diciembre de 2021.

Hay dos versiones del firmware y depende de la versión del teléfono inteligente: los códigos conocidos son G975FXXUEGULB y G975FOXMEGULB. Ambos están disponibles como una actualización inalámbrica, ergo Se puede acceder a través de Configuración> Actualización de software: Si quieres comprobar la disponibilidad, puedes ir a esta sección y seguir buscando el parche, o simplemente esperar pacientemente la notificación personalizada en tu smartphone, que llegará en cuanto el sistema detecte que el paquete se puede descargar e instalar. .

Hablando de actualizaciones, te recordamos eso Samsung Galaxy A72 obtiene Android 12 temprano cada mes Compare la hoja de ruta del fabricante.