Sampdoria, después de Giampaolo, sueño con Branieri: todos los candidatos

Necesitas un nombre común. Y la línea de la empresa -económica, por mencionar algunas- que obviamente aún no se ha encontrado. Las comunicaciones dentro de la administración para encontrar rápidamente un reemplazo para Marco Giampaolo continuaron ayer hasta altas horas de la noche y se reanudarán esta mañana, con el fin de garantizar que el nuevo técnico pueda presentarse mañana por la tarde para reanudar el entrenamiento (que ya está programado en Bogliasco) para preparar el viaje exacto a Bolonia el sábado por la noche. Es otro desempate de una temporada desafortunada.

El casting ha comenzado

Lo ocurrido demuestra que el plan alternativo en caso de derrota ante Monza no ha sido ya estudiado en detalle a nivel de empresa, y quizás se pueda confiar en una recuperación inmediata del equipo. Sobre la mesa de hoy, el sueño estaba Claudio Ranieri, que ya llegó una vez, hace casi tres años (fue el 12 de octubre de 2019) a Génova con la Sampdoria parando en 3 tras 7 partidos y mandándolo a salvo hace cuatro jornadas. Pero los costes de Ranieri -su sueldo anual oscila en torno a los dos millones netos- y la Sampdoria debe tenerlo en cuenta. Bajo la imposibilidad ahora conocida por todos, no se permiten desviaciones presupuestarias significativas del club en condiciones financieras inestables, a la espera de un cambio de propiedad. La alternativa (en casa) es convocar a Roberto Daversa, con contrato hasta el próximo 30 de junio. Respecto a él, sin embargo, dentro del club no se consensúan opiniones.