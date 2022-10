¡Es posible que la empresa ya no lo soporte!

El desplome de la bolsa, en Wall Street, la auténtica prueba de que el cambio de estrategia de Apple es totalmente indeseable, podría esconder algo no muy positivo para el gigante de Cupertino, respecto a los últimos Melafonini en el mercado.

Apple da marcha atrás en sus planes de aumentar la producción de sus nuevos productos Iphone Este año después de que no se materializó un aumento esperado en la demanda, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de productos electrónicos Cupertino, con sede en California, ha pedido a los proveedores que se retiren de los esfuerzos para aumentar el ensamblaje de la familia de productos. iPhone 14 Hasta 6 millones de unidades en el segundo semestre de este año, piden no ser nombrados porque los planes no son públicos.

Todas las noticias sobre los profesionales, ¿fue la estrategia correcta?

En cambio, la compañía apuntará a producir 90 millones de teléfonos para este período, aproximadamente el mismo nivel que el año anterior y en línea con el pronóstico original de Apple para este verano. Según un informe de bloomberg, . Ventas iPhone 14 No son lo suficientemente fuertes como para justificar una mayor producción.

El informe afirma que «El esperado aumento de la demanda no se materializóSin embargo, en casos normales, manzana Aumentar la producción en esta época del año para satisfacer la demanda de ventas navideñas.

El problema, según algunas fuentes, es hijo de una estrategia inicial de Apple, que planteó todas las novedades (en primer lugar como un montón de rumores y locuras). isla dinámica) En la práctica en Pro, excluyendo las dos versiones estándar (Normal y Máx./Más) Demasiados similares a iPhones, entrevista, 13.

Según otras fuentes, siempre lo reveló. bloomberg, Apple primero quería aumentar la producción de iPhone 14 en al menos 6 millones de unidades adicionales para fin de año. Este plan ahora ha sido cancelado, de ahí el colapso de Wall Street.

Hasta hace unos días un conocido analista Ming Chi Kuo Apple ha informado que Foxconn quiere aumentar la producción del iPhone 14 Pro en un 10%. Incluso según el analista, los modelos Pro de este año son claramente los más vendidos de todos los modelos de iPhone, mientras que el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus normales han mostrado los resultados de rendimiento más bajos, al menos hasta ahora.

Este año Apple presentó cuatro nuevos modelos de iPhone: iPhone 14Y el iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, los modelos regulares de iPhone 14 no son una gran actualización de la generación anterior. De hecho, lo único que los diferencia es un chip un poco más rápido, conectividad satelital, nuevas funciones de cámara y el modelo Plus que reemplaza al iPhone mini. Muy poco para impresionarme melafonini cambiar.